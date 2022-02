Copa Libertadores: cuándo juegan los equipos argentinos

Este martes comenzó la edición 2022 de la Copa Libertadores de América con el partido de ida correspondiente a la Primera Fase Eliminatoria.

La primera fase se se abrió este martes con el empate 1-1 entre Montevideo City Torque y Barcelona de Guayaquil de Ecuador en Uruguay. Este miércoles, Deportivo Lara será anfitrión en Barinas de Bolívar y la Universidad César Vallejo de Perú recibirá al Olimpia de Paraguay en Trujillo. Todas las revanchas se jugarán la semana próxima.

Los cruces de la primera fase

Montevideo City Torque vs. Barcelona (martes 8/2, a las 21.30 hora argentina)

Barcelona vs. Montevideo City Torque (martes 15/2, a las 21.30)

Deportivo Lara vs. Bolívar (miércoles 9/2, a las 19.15)

Bolívar vs. Deportivo Lara (miércoles 16/2, a las 19.15)

César Vallejo vs. Olimpia (miércoles 9/2, a las 21.30)

Olimpia vs. César Vallejo (miércoles 16/2, a las 21.30)

La fase 2, con 16 equipos distribuidos en ocho llaves, se disputará entre el 22 de febrero y el 3 de marzo, mientras que la fase 3, en la que se encontrarán los 8 elencos ganadores de la ronda anterior luchando por cuatro pases a la fase de grupos, irá del 8 al 17 de marzo.

Los cuatro equipos perdedores de la fase 3 se clasificarán directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022, el segundo torneo de clubes en importancia de la Conmebol que arranca el 8 de marzo.

Los cruces de la segunda fase

Millonarios vs. Fluminense

Deportivo Lara/Bolívar vs. U. Católica de Ecuador

César Vallejo/Olimpia vs. Atlético Nacional

Plaza Colonia vs. The Strongest

Audax Italiano vs. Estudiantes de La Plata

América Mineiro vs. Guaraní

Everton vs. Monagas

Montevideo City Torque/Barcelona vs. Universitario de Perú



El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 se llevará a cabo el 23 de marzo junto con el de la Copa Sudamericana. Los equipos argentinos ya clasificados son Boca, River, Colón, Vélez y Talleres.