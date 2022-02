Dalma Maradona anunció que está embarazada de su segunda hija

Dalma Maradona anunció que está embarazada de tres meses y que será una nena, durante la transmisión en vivo del programa que conduce junto a sus compañeros en el ciclo "Un día perfecto", por radio Metro.

“¿Puedo decir algo?", comenzó diciendo con un dejo de misterio la actriz e hija de Diego Maradona que, frente a la mirada expectante del grupo, soltó la noticia: "Quiero contarles que estoy embarazada".

La novedosa confesión generó felicidad pero también asombro. “¿Es un chiste?”, preguntó su compañero y colega Cajg, incrédulo. “No, es verdad, estoy embarazada. Lo otro que te dije fuera del aire es mentira. Me parecía que lo tenía que contar acá. ¡Abrácenme!”, cerró entusiasmada Maradona, quien ya es madre de Roma de dos años.

“Es nena, se va a llamar Azul", adelantó la actriz en su programa y cerró con picardía: "Todas las primicias las digo acá”.

La actriz, que está en pareja con Andrés Caldarelli, confesó que su mamá "lo sabe, obvio, y Giannina también, pero nadie más".

Al mismo tiempo, describió la forma en que se lo contaron a su hija Roma: "mamá y papá te tienen que contar algo" y ella respondió ‘"ya sé", explicó.

"Le pregunté si sabía lo que mamá tenía en la panza y me dijo ´un bebé´. Con Andrés nos quedamos como pensando que no podía ser. Fue increíble”", completó la actriz.

Respecto de como transitó el embarazo, Dalma indicó que "estuve vomitando mal. Fui la primera en darme cuenta. Fue heavy porque me enteré antes de viajar a Nápoles". y cerró: "me sentí mal, tremendo, algunas veces me mareaba un poco”.