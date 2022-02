VILLA CAÑÁS: Se pone marcha la Copa Ciudad.

El primer partido del torneo lo disputarán Independiente y Sportsman, en la cancha de Studebaker, a partir de las 19 horas. Como preliminar, a partir de las 17 horas, jugará la Cuarta Especial.

ENTRADAS

Las entradas tendrán un valor de 400 pesos y con el número de la misma los asistentes participarán del sorteo de pelotas.

PROGRAMACIÓN

1er. partido (Domingo 6)

Independiente vs. Sportsman (cancha de Studebaker)

2do. partido (Miércoles 9)

Studebaker vs. Rival a definir

3er. partido (Domingo 13)

Studebaker vs. Rival a definir