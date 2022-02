CASILDA: Inauguraron una trascendental obra de agua potable en el barrio Nueva Roma

El gobernador Omar Perotti y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, inauguraron este miércoles una obra de ampliación de la red de agua potable en barrio Nueva Roma, de la ciudad de Casilda. Los trabajos benefician a 6.300 vecinos y vecinas de la zona.

“Estas son obras que no se ven, aquí no hay algo visible; una obra que va creciendo, que la vemos todos los días cómo se va construyendo. Aquí se van enterrando caños. En la mayoría de los lugares, no sabemos por dónde van. Cuando pasan los años no sabemos que hay abajo, pero sí sabe el vecino que abre la canilla de su vivienda y hay agua”, remarcó Perotti.

El gobernador agregó que “aquí tenemos una ciudad que ha crecido mucho, pero con necesidades en la infraestructura básica para acompañar. Por eso el compromiso desde el inicio, con el senador Eduardo Rosconi, de ponernos a trabajar y encarar esto, sabiendo que este no es un gobierno de grandes anuncios, de grandes títulos, porque preferimos los hechos”, subrayó.

En el mismo sentido, Perotti dijo que “la gran obra de estos cuatro años va a ser las miles de soluciones que cada familia van a tener, las miles de canillas que puedan abrirse y cambiarle la vida a la gente”, y destacó que, por el tamaño de la obra a realizar en la provincia, “con lo propio no alcanza y por eso el agradecimiento al ministro Katopodis y al presidente Alberto Fernández por la decisión de acompañarnos con estos convenios, con estos programas federales, para ayudarnos en la instancia de saneamiento”, expresó el mandatario.

Las tareas son resultado del convenio firmado, en abril de 2020, entre los gobiernos provincial y Nacional para realizar obras de acceso al agua potable y saneamiento cloacal en nueve ciudades santafesinas. El presupuesto de la misma fue de 52 millones de pesos, aportados por el Estado a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

AGUA POTABLE SEGURA Y DE CALIDAD

Por su parte, el ministro Katopodis expresó que “lo de hoy no es un hecho aislado, sino que es la decisión de una provincia y un gobernador que, aún en medio de la pandemia, planificó, organizó las prioridades y definió que el eje era llevar adelante un plan de infraestructura hídrica de suministro de agua potable, segura y de calidad, para la mayor cantidad de habitantes de la provincia”.

Y sumó: “Cómo no apoyar a los sectores productivos de esta provincia que son una de las locomotoras más importantes que tiene el país para este momento, donde dejamos atrás la incertidumbre y empezamos a dar pasos firmes con el compromiso de retomar aquellos objetivos que asumimos en 2019”.

Por último, Katopodis manifestó que “nuestro objetivo es acompañar a un gobernador que todos los días tiene un compromiso muy claro y expreso por su provincia y busca que cada una de las prioridades de su plan de gobierno tenga a la Nación acompañando y apuntalando para que esta provincia y la Argentina se pongan de pie”.

Por su parte, el presidente de ASSA, Hugo Morzán, recordó que “se trata de la primera obra de un programa que se lleva adelante por la decisión política del gobernador Omar Perotti y el ministro Katopodis, que permitió que Aguas Santafesinas SA pueda contar con el financiamiento del ENOHSA para hacerlo realidad”.

A su vez, el funcionario destacó que “la bajante del río Paraná, la pandemia y las altas temperaturas significan un desafío que nos permite poner a la empresa de cara a la comunidad con el objetivo de mantener nuestro criterio de equidad y la necesidad de sostener el acceso universal al agua”.

Finalmente, el intendente de Casilada, Andrés Golosetti, destacó que “este barrio está en la mitad de la ciudad; es un barrio muy grande, donde vive mucha gente y muchos vecinos no contaban con este servicio tan básico”.

Y recordó que “esta obra se espera hace mucho tiempo, tuvo muchas postergaciones, pero a partir de hoy la cosa va a empezar a cambiar”. En ese sentido, indicó que “desde la municipalidad ya tenemos una cuadrilla preparada para estos trabajos, y vamos a empezar a saldar esta deuda con el barrio Nueva Roma”.

LA OBRA

El refuerzo de la red de distribución de agua potable para barrio Nueva Roma cuenta con una extensión de 4.500 metros, con diámetros de cañerías entre 160 y 250 milímetros.

La salida de la nueva cañería comienza en una cámara que se deberá ejecutar dentro del predio de ASSA ubicado en Ovidio Lagos y Lavardén. En dicha cámara se proyecta un empalme desde la cañería de impulsión de la salida de la cisterna hacia la futura cañería del refuerzo para barrio Nueva Roma. La misma se extenderá por Boulevard América, Chacabuco, Pedernera, Echeverría, Boulevard Argentino y Boulevard Villada.

Se ejecutaron nueve empalmes con sus correspondientes válvulas esclusas y hay dos cruces de cañerías a la altura de las vías del ferrocarril del NCA: uno por América, entre Moreno y Washington, y el otro en la esquina de América y 25 de Mayo. Además, se instalaron cuatro cámaras de desagüe y limpieza y siete válvulas de aire.