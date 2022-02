Los secretos ocultos de WhatsApp

Sin dudas, está terminando el mejor año en la historia de las plataformas digitales. Entre las nuevas series sobresalieron títulos como "Mare of Easttown", "Hacks", "The White Lotus", "El juego del Calamar", "Reservation Dogs" o "WandaVision"; un musical, como “The Beatles: Get Back”, una biografía como "Maradona: Sueño bendito" y un drama nacional ("El Reino").