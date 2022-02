Perotti cuestionó a la Justicia por el triple crimen de Ibarlucea

El gobernador Omar Perotti cuestionó este miércoles a la Justicia en relación al triple crimen de Ibarlucea. “Ojalá la Justicia de Capital Federal nunca más cometa un desatino de cambiar un criterio tan bien fundado como se había dado en la Cámara Federal del territorio provincial”, dijo el mandatario.

Las críticas apuntan a la decisión de la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires de otorgarle la excarcelación a Esteban Rocha, alias “Pinky”, el novio de la boda narco realizada el viernes por la noche en un country de Ibarlucea –unos 15 kilómetros al noroeste de Rosario–, tras la cual se produjo el triple crimen en el que fueron asesinados Iván Maximiliano Giménez, Érica Romero y su pequeña beba de apenas un año.

La decisión de la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires fue duramente cuestionada esta semana por autoridades provinciales como el secretario de Seguridad Jorge Bortolozzi y el secretario de Justicia Gabriel Somaglia.

“Son cosas que no ayudan a lo cotidiano, a la sensación de igual tratamiento ante la ley de que hay penas y que se tienen que cumplir; y en el caso puntual donde la Justicia Federal con actuación en la provincia de Santa Fe había definido correctamente de acuerdo al perfil y la peligrosidad de los actores que debían quedan en prisión, desde Capital Federal una mirada más alejada con otro nivel de compromiso se entendió que no y esas personas terminaron en libertad sin tener que estarlo”, cuestionó Perotti durante una recorrida de obras de la que también participó el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

“Ojalá haya un ajuste en serio de los criterios comunes, de la Justicia y su proceder, desde las instancias de darle la sensación a todos de que no hay impunidad y que podemos estar reestructurando la sociedad de otra forma, donde el que se aparta del cumplimiento de las leyes y delinque, va a tener su sanción y no de acuerdo a qué juez te tocó te puede ir mejor o no; eso no puede ser, realmente no solo con la consternación del hecho, sino con lo que significa el hecho en sí”, agregó.

Por último, el gobernador reiteró: “Nuestras expresiones han ido en ese sentido, ojalá la Justicia de Capital Federal nunca más cometa un desatino de cambiar un criterio tan bien fundado como se había dado en la Cámara Federal del territorio provincial”.