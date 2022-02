Se presentó oficialmente la Copa Ciudad 2022

La competencia se presentó oficialmente ayer con una conferencia de prensa encabezada por el intendente Norberto Gizzi y el director de Deportes, Marcelo Rodríguez. En representación de los clubes asistieron Marcelo Compañs y Valentín Falchioni (Studebaker), Javier Passuello y Tomás Zanotti (Sportsman) y Germán Bertón y Federico Valdiviezo (Independiente).

El campeonato comenzará el domingo 6 de febrero y el partido inaugural será entre Independiente y Sportsman, en cancha de Studebaker, a partir de las 19. Como preliminar, desde las 17, jugará la Cuarta Especial.

El intendente expresó que “la Copa Ciudad es muy importante para que cada uno de los clubes vayan presentando sus equipos, preparándose para el comienzo de la Liga Venadense y también para poder recaudar fondos en el inicio de la temporada”.

También destacó la expectativa de los simpatizantes: “la gente espera estos partidos, se compromete como hincha y va a la cancha a disfrutar de esta fiesta del fútbol cañaseño”, expresó.

Por su parte, los dirigentes de los tres clubes agradecieron a la Municipalidad por el apoyo y la organización del torneo y remarcaron la gran ayuda económica que significa para las instituciones.

En cuanto a lo deportivo, destacaron que la Copa Ciudad es un punta pie inicial para los planteles, ya que están en pretemporada, y es importante para la planificación de los técnicos porque permite medir el nivel deportivo de cara al inicio de la Liga Venadense.

Entradas

Las entradas tendrán un valor de 400 pesos y con el número de la misma los asistentes participarán del sorteo de pelotas.

Programación

1er. partido (Domingo 6)

Sportsman vs. Independiente (cancha de Studebaker)

2do. partido (Miércoles 9)

Studebaker vs. Rival a definir

3er. partido (Domingo 13)

Studebaker vs. Rival a definir