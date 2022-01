Autotest de Covid: se demora la llegada a las farmacias de Santa Fe

Se esperaba que para finales de enero los Autotest de Covid 19 estén a la venta en las farmacias de la ciudad de Santa Fe pero su llegada se demora a la región.

En tanto, en Buenos Aires ya están a la venta los primeros test Immunobio del laboratorio Jayor y Rosario espera la llegada de los primeros este fin de semana.

Desde el Colegio de Farmacéuticos indicaron que consultaron con las droguerías de la zona y todavía no recibieron ninguno de las seis pruebas aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).



Mirian Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, indicó que esperan que este fin de semana las droguerías de la región de Santa Fe puedan conseguir alguna marca, pero que el resto estiman que recién llegará a mediados de febrero.



El precio específico de las pruebas todavía no se puede conocer, ya que no saben cuándo llegarán y cómo será la demanda. En Rosario ya anunciaron que los Immunobio saldrán $1650 cada unidad.



Anmat aprobó el uso de seis autotest



Se trata de cinco de laboratorios privados y uno del Conicet: Panbio COVID-19 Antigen Self-Test del laboratorio Abbot, SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test del laboratorio Roche, WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing del laboratorio Wiener , SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag) del laboratorio Vyam Group, Immunobio del laboratorio Jayor y el kit Serocovid-Federal del Conicet.