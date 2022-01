MARÍA TERESA: Virginia Bournot, de Nueva Era al Old Silhillians Hockey Club de Inglaterra.

“Para mí es un sueño todo lo que me pasó y me está pasando”, dijo Virginia Bournot, la joven de 26 años que a los 11 empezó a jugar al hockey en el Club Nueva Era de María Teresa y hoy es parte del Old Silhillians Hockey Club de Inglaterra.