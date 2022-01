El funcionario judicial del MPA confirmó que las denuncias realizadas por la víctima, que datan de noviembre del año pasado, fueron únicamente por “actos turbatorios”; y que de todos modos él ordenó la prohibición de contacto y acercamiento. También pidió que se le retire el arma reglamentaria.

Por supuesto, los acontecimientos posteriores culminaron con el femicidio de Espíndola en manos de su expareja y agente policial Gabriel Robles. El hecho ocurrió en la madrugada del martes cuando Robles, incumpliendo con la orden de prohibición de acercamiento, irrumpió en la casa de la víctima y le disparó con su arma reglamentaria. Posteriormente, se disparó a si mismo, y si bien llegó a ser trasladado al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, falleció un par de horas después.

Lo cierto, es que el caso conmocionó a la localidad de Murphy y ayer por la tarde hubo una manifestación de mujeres reclamando justicia que llegó hasta la puerta de la sede policial. En la ocasión, la principal demanda de las presentes fue resaltar que el hecho se podría haber evitado porque ya se habían realizado denuncias por hostigamiento y maltrato psicológico.

ACTUACIÓN DE LA JUSTICIA

Puyrredón destacó que desde la Fiscalía se abrió un canal investigativo para discernir si previamente se realizaron las medidas correspondientes para garantizar la integridad de la víctima y en todo caso, para investigar el accionar de las fuerzas de seguridad. “Ya hemos enviado oficios a distintos organismos del Estado para poder determinar las responsabilidades que existieron”.

Puyrredón también agregó que en una de las denuncias que realizó la mujer tiempo atrás, "me dijo que no le tenía miedo, que solo quería que no la moleste más”.

Así y todo, detalló que en noviembre último él había ordenado la prohibición de contacto y acercamiento de Robles para con su expareja y se lo comunicó a las fuerzas de seguridad. “En esa misma actuación dictaminé el traslado de la situación a judiciales de la Policía de la Región a los efectos que se le prohíba al denunciado la posibilidad de portar armas de fuego, situación que fue determinada en aquel momento”, agregó.

De todos modos, aclaró que desde Fiscalía desconocen cuál fue el trámite administrativo mediante el que se le vuelve a entregar el arma de fuego que culmina siendo la utilizada para el femicidio.

“Ya envié oficios a la jefatura de la Policía para que me respondan porque se le permitió usar de nuevo arma”, acotó. Y luego aclaró: “Nosotros desde la Fiscalía no tenemos injerencia sobre este tipo de situación, la determinación la toma la jefatura de la Policía”.



En ese orden, insistió en que en el MPA la víctima solo denunció actos turbatorios o molestias por parte de Robles. En ese sentido, puntualizó que posteriormente se realizaron una serie de entrevistas se procedió a la apertura de un legajo administrativo. Y siguió explicando: “Este tipo de actos no llegan a ser delitos en todo caso son contravenciones (artículo 64 del Código de Faltas de Santa Fe) y, por lo tanto, deben intervenir jueces de pequeñas causas”.

Aunque, luego Puyrredón enfatizó que decidió tomar ciertas precauciones y que por protocolo “preventivamente ordené prohibición de contacto y de acercamiento y le pedí a la Jefatura de Policía que se le retire el arma”.

Finalmente, el funcionario judicial confirmó que “no habíamos tomado conocimiento de la violación previa de Robles de la medida perimetral. En otros hechos, cuando se produce la infracción reiterada de la medida culminamos pidiendo la prisión preventiva, pero este no fue el caso”.