Recorriendo historias: Hoy Hugo Hernández

Datos personales como púgil

Al comenzar su carrera fue pasando por distintas etapas que cambian el físico, pasó por cinco categorías; comenzó con 57 kilos terminando en 70 (categoría medio mediano) de 67 a 70 kg en aquel tiempo.

Cuarenta y ocho peleas disputadas, de 5 round; tres perdidas, ninguna por nock out; once empatadas y las demás ganadas, las cuales la mitad fueron por nock out pasando el segundo o tercer round.



Combates en su pueblo

Realizó 18 peleas todas invictas, único púgil con su hermano Tito que nunca perdieron en el historial cañaseño.





Comienzo de su amor al box

Comenzó a los 12 años practicando en su casa con su familia solo sin un asistente, armando un ring provisorio usando sogas atando en cuatro plantas. Vivían con sus hermanos mirando y escuchando boxeo.

Primeras peleas

Su primer pelea la hizo a los 13 años en Sportsman porque en esa época no había límite de edad ni reglamento; ante un compañero de trabajo que convenció para boxear por su amor al deporte ganándola por nock out, teniendo la posibilidad de una segunda ante un hombre de 26 años que logró un empate, luego peleando con personas mayores en diferencia de edad de 7 a 10 años, hasta que cumplió los 16. En ese trayecto fueron positivas las peleas.

Su pasión por el cuadrilátero hizo que siguiera muchas peleas, principalmente de Monzón y Galíndez, al cual le gustaba y era su ídolo por su estilo al cual era similar a su persona.

A los 15 años apareció Américo Córdoba (el potro de Batán) donde aprendieron las técnicas y realizaban gimnasia.

Luego su camino de entrenamiento (16 años) fue en el Parque Español de Venado Tuerto, donde siendo juvenil entró a un campeonato regional de mayores donde salió campeón.

Con el paso del tiempo sale campeón santafesino (17 años) a Rosario, en semifinal pelea con un oriundo de Rafaela que entrenaba con Monzón-Brusa ganando la pelea asegurando la final perdiéndola por puntos en fallo dividido.

Campeonato nacional juvenil para novatos

Al ser sub campeón santafesino y no haber campeonato de menores, me invitaron para participar en Formosa al campeonato argentino de novicios para menores representando a la provincia pero no pude viajar por la situación económica.

Propio gimnasio

Cumplió su sueño de poner su gimnasio atendiendo a los chicos de Villa Cañás y la región, sacando campeones zonales y provinciales y otros que llevó a pelear por televisión en TyC, América, Fox.

Realizó contactos con tres promotores nacionales sacando boxeadores profesionales.



Experiencia personal con Betina Garino

Expresó que no fue como uno hubiera querido, pero lograron competir en dos campeonatos mundiales, uno ganado y uno perdido en Trelew.

Recomendaciones para quienes empiezan el box

Si comienzan, que lo tomen con responsabilidad. Las condiciones llegan con el tiempo, por gimnasio o experiencia; pero importante es estar entrenado y cuidado expresó.

Recomendaciones para los padres

Es un deporte muy sano, hay que acompañarlos, serán mucho mejor persona responsables y con sacrificio respetando al rival, no se pierde, al contrario, se gana un amigo.

Hay personas muy buenas incluso manager que lo querrán como sus hijos.

Opinión personal del king boxing y lucha libre

Todo deporte es bueno mientras el deportista esté bien protegido, entre todo deporte lo ve más seguro al boxeo y debe haber gente que sepa cuidar al deportista, que haya controles y supervisaciones.

Agradecimiento

Primero a sus padres, su familia, sus hermanos, su tío, a Antonio que siempre estuvo a la par desde que boxeaba hasta el acompañamiento de entrenamiento a boxeadores, a su señora y mucha gente que si uno da nombre, dijo; olvidaría.