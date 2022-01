Se viene la Copa Ciudad 2022

El certamen tendrá la participación de los tres equipos de nuestra ciudad: Sportsman, Independiente y Studebaker.

El partido inaugural será Sportsman e Independiente, en cancha de Studebaker, a partir de las 19 horas. Como preliminar, desde las 17, jugará la Cuarta Especial.

La segunda fecha, a jugarse el miércoles 9 por la noche, Studebaker esperará rival. La tercera y última jornada se llevará a cabo el domingo 13.

Programación

1er. partido (Domingo 6)

Sportsman vs. Independiente (cancha de Studebaker)

2do. partido (Miércoles 9)

Studebaker vs. Rival a definir

3er. partido (Domingo 13)

Studebaker vs. Rival a definir