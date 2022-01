Procrear 2022: todos los requisitos para inscribirse

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fue quien impulsó Procrear, un programa a través del cual varios grupos que se encuentran en una situación económica vulnerable van a tener acceso a la construcción de su propia vivienda siempre que cumplan con los requisitos mínimos.

Procrear Casa Propia 2022: cómo inscribirse al crédito para refacción

«Es una política de desarrollo territorial, urbano y habitacional de alcance federal y con una perspectiva integral que busca mejorar las condiciones de acceso al hábitat«, explica la página web oficial del Ministerio.

La novedad del último tiempo es que el plan ya entró en vigencia en este nuevo año mediante sus inscripciones que ya están disponibles.

De esta forma, quienes se hayan inscripto correctamente y puedan participar en los sorteos que se hacen habitualmente pueden recibir los créditos de la línea Procrear y Casa Propia (para construir viviendas en lote propio de hasta 60 metros).

PROCREAR 2022 Y CASA PROPIA: CÓMO ME INSCRIBO

Al igual que otros programas sociales que ofrece el Estado, para inscribirse es necesario ingresar a la página web oficial del plan en cuestión. En este caso: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear

Los requisitos:

Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre 1 y 8 SMVyM (Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).

Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones.

No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

No encontrarse inhibido/a.

Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos).

Se deberá contar con título de propiedad del inmueble/boleto de compraventa o instrumento idóneo en caso de terrenos provenientes de organismos públicos.

Solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres).

El crédito deberá destinarse a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.



PROCREAR 2022: CÓMO ES EL CRÉDITO CASA PROPIA

Quienes resulten seleccionados para acceder a los créditos Casa Propia van a poder contar con una línea de financiación a tasa cero, a pagar en 30 años y con cuotas que se ajustan únicamente al Coeficiente de Variación Salarial; este es compartido por el INDEC.

Así, con montos de hasta $ 4,9 millones según la zona del país, se podrán construir viviendas de hasta 60 metros cuadrados en un lote propio o de un familiar directo.