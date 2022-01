TEODELINA: Desde la provincia le respondieron a Poleri

Desde la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional se refutaron los dichos del Presidente Comunal de Teodelina.

Así desde el Gobierno Provincial expresaban que "el beneficio para la comunidad siempre está dado por un trabajo articulado entre nación provincia y municipios-comunas, evitando caer presos de los colores políticos partidarios. Con sorpresa leímos en medios periodísticos, que el presidente comunal de Teodelina reclamaba injustamente (mediante extraña manera) fondos al Gobierno Provincial.

Pasamos a detallar inversiones que hizo la provincia en la comunidad de Teodelina durante el período 2020 2021.

. Planta de tratamiento de líquidos Cloacales inversión que ronda los $ 150.000.000

. Nueva Ambulancia de Alta complejidad inversión de más de $ 10.000.000

. Fondo de Financiamiento Educativo período 2020/2021 $ 7.128.688 (la gestión anterior venia con un año de atraso en los pagos).

. Boleto Educativo Rural $ 4.750.045 (Este programa se creó en la gestión Perotti y permite accesibilidad y transporte a docentes y estudiantes).

. Obras Menores Gastos Corrientes período 2019 pagado 2020 $ 1.974.406 (no fue pagado en la gestión anterior)

. Obras Menores Gastos Corrientes período 2020 pagado 2021 $ 1.470.138 (rendido hace poco, lo cual trababa la asignación de otros fondos).

. Fondos COVID y Atención Gobiernos Locales $ 1.375.000

. Emergencia Climática $ 200.000

. Además de la Inversión de más de $ 800 millones del Gasoducto Regional Sur, una obra que beneficiará a más de 60.000 santafesinos y aumentará la capacidad energética de la industria y servicios del departamento.

Aclaramos también qué la ley de obras menores se aprobó hace escasamente un par de meses en la Legislatura, lo que retrasó los pagos en estas cuentas y las transferencias correspondientes. Además de las complejidades que no se haya aprobado el presupuesto Provincial y la administración debe gestionar con un reconducido. Así sumado el egoísmo del Legislativo, que no ayuda a una planificación Provincial, que está centrada en cada santafesino/a, y por supuesto con equidad en cada uno de los municipios y comunas, sin importar su color político partidario.

Con sorpresa vimos en la publicación, que figuraban obras que fueron solicitadas a la Provincia en gestiones anteriores, tal es el caso del puente solicitado, que no hay registro de esa solicitud, que el presidente comunal previamente nunca había reclamado en beneficio de su comunidad.

Mediante éstas líneas queremos aclarar que la administración pública tiene sus normas, formas, reglamentos y que el reclamo "para los medios" para "la tribuna" no garantizan la resolución de los problemas, las gestiones serías, el trabajo articulado, la presentación de informes, las rendiciones de cuenta, son la metodología de trabajo que redundarán en beneficios para nuestros conciudadanos.

Igual que siempre, nuestros teléfonos y los de toda ésta administración provincial están abiertos, como también nuestras oficinas, para resolver los problemas con seriedad, cumpliendo con nuestros deberes de servidores públicos.

Creemos que cada vez se hace más necesario y en mayor medida en las circunstancias actuales, ser reflexivo y encontrarnos todos del mismo lado del carro. Y si existieran problemas e inquietudes encontrar puntos comunes de sensatez para resolverlos, así seguramente y de ésta manera construiremos mejores comunidades.

Volvemos a ponernos a disposición de la comunidad de Teodelina, entendiendo que no fueron las del presidente comunal ni los modos, ni las formas adecuadas. Seguramente habrá cosas para corregir, pero desde la administración provincial se apunta al diálogo, a la construcción seria y al trabajo articulado."