Mercado de pases en Boca 2022: refuerzos y salidas

Boca quiere comprar a a Darío Benedetto

El Xeneize quiere recuperar al delantero y buscará obtener al menos un porcentaje de su pase, al mismo tiempo en que le ofrece al jugador un contrato extenso, superior a los dos años.

Nicolás Figal se entrena aparte en Boca: los detalles que faltan para que se sume a la pretemporada

El defensor trabaja en Ezeiza por su propia cuenta, a la espera del acuerdo total entre los representantes del Xeneize e Inter Miami, donde se desempeñó en las últimas dos temporadas.

Superclásico entre Boca y River

La fecha señalada para el encuentro más importante del fútbol argentino es el domingo 20 de marzo y el escenario, al igual que el último choque entre el Xeneize y el Millonario en 2021, será el estadio Monumental.

Se sorteó el primer torneo local del año y el Xeneize ya conoce a todos sus rivales. Debutará en La Bombonera.

El fixture completo de Boca en la Copa Liga Profesional 2022

Fecha 1: vs. Colón (L)

Fecha 2: vs. Aldosivi (V)

Fecha 3: vs. Rosario Central (L)

Fecha 4: vs. Independiente (V)

Fecha 5: vs. Huracán (L)

Fecha 6: vs. Estudiantes (V)

Fecha: 7: vs. River (V)

Fecha 8: vs. Arsenal (L)

Fecha 9: vs. Vélez (V)

Fecha 10: vs. Lanús (L)

Fecha 11: vs. Godoy Cruz (L)

Fecha 12: vs. Central Córdoba (SdE) (V)

Fecha 13: vs. Barracas Central (L)

Fecha 14: vs. Tigre (V)