El viernes y sábado se disputó la quinta ronda del Pre Cosquín Certamen de Nuevos Valores donde competieron los músicos y bailarines salidos de la Sede Reconquista Luego de su paso por el escenario Atahualpa Yupanqui, en la madruga de este domingo el jurado dio a conocer los finalistas.

En la quinta ronda del Pre Cosquín compitieron artistas salidos de las sedes Reconquista (Santa Fe); José C. Paz (Buenos Aires), Moreno (Buenos Aires), La Rioja, Junín (Mendoza) y Simoca (Tucumán).

El jurado integrado por Mercedes Ballerini, Osvaldo Uez y Juan Ángel Martínez en danza; Charo Bogarín, Hugo Casas y Pocho Sosa en música seleccionó para la final, que se disputará el 17 de enero, a:

Solista vocal: Priscila Ortiz (La Rioja) / Agostina Torres (Reconquista Santa Fe)

Dúo Vocal: No alcanzó puntaje

Tema Inédito: Indio Hermano- Carlos Solari (Reconquista Santa Fe) / Tiempo, amor y culpa- Jesús Silva (José C Paz Buenos Aires)

Conjunto vocal: Aura (La Rioja)

Solista instrumental: Santiago Torres (Moreno Buenos Aires)

Conjunto instrumental: Yrembe´y (Reconquista Santa Fe)

Solista de malambo: Fabián Serna (José C Paz Buenos Aires) / Marcos Vazquez (Junin Mendoza)

Conjunto de malambo: Ballet José Hernandez (Simoca Tucumán)

Pareja de baile tradicional: Benitez-Fernandez (Reconquista Santa Fe) / Olivera-Cortez (Junin Mendoza)

Pareja de baile estilizado: Tomba-Valdebenito (Junin Mendoza)

Conjunto de baile folklórico: Compañía Siembra (Junin Mendoza) / Ancestral (Moreno Buenos Aires)