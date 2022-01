Luces encendieron el cielo en distintos puntos del país: ¿eran ovnis?

1972 - CATÁSTROFE DE LOS ANDES. En un cerro de la localidad Los Maitenes de Curicó (Mendoza) concluye el rescate de los 16 sobrevivientes a la caída de un avión de la Fuerza Aérea uruguaya en la cordillera de Los Andes con 45 pasajeros y tripulación, entre ellos 19 jugadores del club de rugby Old Christians Club de Montevideo. Habían sido dados por muertos en el siniestro ocurrido el 13 de octubre de 1972, con lo que la Tragedia de Los Andes pasó a llamarse Milagro de Los Andes.

La pintura física de Banksy, "Love Is in the Air" fue transformada por sus actuales dueños -quienes la habían adquirido en una subasta por 12,9 millones en el 2005- en una cuadrícula de 100 x 100, lo que dio lugar a 10.000 cuadrados únicos, o "partículas"