Teodelina: Situación epidemiológica.

"Se han hecho dos campañas de hisopados masivos, la 1° antes del 24 de diciembre, la 2° antes del 31 donde deparamos en un poco más del 30% de positivos en la totalidad de cada uno de los operativos"

"Estamos viendo como aplicar algunas medidas, no restrictivas sino de cuidado, entendemos que el 80% de la población ha recibido las dos dosis. También es una cuestión de cuidado personal, Teodelina tiene 9 mil habitantes y uno no puede ir casa por casa diciéndole a la gente como cuidarse, todos aprendimos como tiene que ser el cuidado y todos sabemos con nuestra responsabilidad si vamos o no vamos a ciertos lugares."

"Hace dos años atrás corríamos peligro de vida porque no existían las vacunas, hoy el estado ha hecho un esfuerzo y ha vacunado al 80% de la población. Las personas que han contraído el virus en Teodelina lo han transitado de una manera muy leve y se han achicado los márgenes del tiempo en el que uno debe estar encerrado"