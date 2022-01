Teodelina: Joaquin Poleri le pidió a los Reyes Magos que la provincia pague lo que le debe a la localidad

"Hace dos años que estamos canalizando los reclamos por los canales formales, tenemos proyectos aprobados, proyectos con resolución, proyectos que tiene convenios firmados entre los ministerios y la comuna de Teodelina, que suman un total de 109 millones de pesos que se le debe a la localidad completa en este lapso de dos años." Manifestó Poleri en la nota radial.

En el posteo que realizó el Presidente Comunal de Teodelina puede verse el agua y el pasto, sus zapatos y la carta que en la noche de entre el 5 de enero y el 6 los niños le dejan a los Reyes Magos. "No es más ni menos que una cuestión con ironía y un poco de humor para hacer un reclamo." mencionó al respecto.

Escrito en un papel blanco, "Queridos Reyes Magos: Ya que Papá Noel José Freyre me defraudó, les pido que me puedan traer el dinero que la provincia le debe a Teodelina, que son: $109.675.952. Saludos. Joaquin."

"Cansado ya nombro a un funcionario de la provincia con el que más contacto hemos tenido durante estos años y que es quien puede velar por los intereses de las comunas y los municipios, por el momento no hemos tenido más que respuestas evasivas o promesas de que puede llegar en un futuro próximo."

"Muchos de los proyectos los podemos suplir nosotros desde la localidad con las arcas que son ínfimas comparadas con las de la provincia, y no nos corresponde. Nos hacemos cargo de lo que nos corresponde y de lo que no nos corresponde, ¿Cuándo llegan los Reyes Magos?"

La situación económica actualmente.

"Como cualquier comuna, no estamos fundidos pero estamos con lo justo y además nos tenemos que hacer cargo de cuestiones que no nos corresponden; el ejemplo más claro es el SAMCo; hoy al hospital público la comuna le deriva alrededor de $600.000 por mes para que funcione y estamos hablando de que es un hospital provincial y que la salud es un derecho. Como cualquier presidente de Comuna, uno no va a mirar para el costado. Si la comisión del hospital además no se moviera como se mueve esto sería una sala de primeros auxilios y estamos hablando de un hospital provincial."

"Hasta acá llegamos con la paciencia y con los recursos económicos," Agregó el Presidente Comunal de Teodelina mencionando estar utilizando los recursos que corresponden para servicios públicos de la localidad en cuestiones que corresponden a la provincia.

"Necesitamos los 109 millones de pesos que se le debe a Teodelina, ya devaluados es un monto impresionante, se le está privando la mejora en la calidad de vida a la gente, no sabemos porqué."