Goyechea se mostró en desacuerdo con la habilitación de un gran evento en Venado pese a la situación sanitariay trató de "negligentes, perversos y peligrosos" a los funcionarios responsables.

"Es imposible no sentirse un poco estúpido, que todo un pueblo no se sienta estúpido o que varios pueblos no se sientan estúpidos. En el medio de la tercera ola de Covid, con casos en permanente ascenso, con centros de salud colmados de personas para hisoparse, con un alto porcentaje de positivos, con un decreto provincial que indica nuevas medidas muchos pueblos tomamos medidas engorrosas, molestas, duras y dolorosas para cuidarnos y para prevenir", expresó Goyechea quien además aseguró que en su comuna se han suspendidos festivales y colonias con el propósito de cuidar a la comunidad."

"En el mismo momento y en Venado Tuerto a solo 50 kilómetros habilitan una fiesta con Los Palmeras, El Polaco y otros grupos. Pareciera una joda!!! Un mal chiste, una broma, pero no!! Es posta", enfatizó.

"Así va a ser difícil, muy difícil y habrá serias consecuencias, no hay que ser vidente para saberlo. El esfuerzo de todos los vecinos y vecinas de María Teresa así se diluye, seguiremos cuidándonos pero se diluye y vamos a sufrir las consecuencias por decisiones o por hacerse los distraídos de funcionarios negligentes, perversos y sobre todo peligrosos".

Finalmente, cerró su comunicado con un dejo de ironía "eso sí… los integrantes de Los Palmeras se hisoparon y dieron negativo!!!! Como para no sentirse estúpidos, si nos toman por estúpidos".