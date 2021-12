Santa Fe: ponen en duda la implementación del auto test de Covid

El gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud, Sonia Martorano, encabezaron este martes una nueva reunión con los integrantes del Comité de Expertos provincial. En dicho encuentro, se realizó un balance de la situación sanitaria en Santa Fe ante el incremento de casos de Covid.



"Son muy pocos los casos que están requiriendo cuidados de internación, la mayoría son personas que fueron diagnosticadas, pero se manejan de manera ambulatoria", sostuvo la infectóloga Carolina Subirá, integrante del Comité de Expertos que asesoran al gobierno provincial.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud de la provincia confirmó en forma oficial ocho casos positivos relacionados con la variante Ómicron. Si bien el avance de la nueva cepa alarma, en la región la variante Delta sigue siendo la dominante. "Hasta ahora seguimos con prevalencia de Delta y puede que tengamos conviviendo Delta y Ómicrón por algunos días o semanas más".

"No estamos testeando lo suficiente. Hay personas que quedan fuera del sistema, por ser asintomáticos, la alta tasa de positividad está marcando que no se está llegando con los testeos a toda la gente que lo necesitaría", afirmó la infectóloga que además confirmó que en las últimas 48 horas los hisopados practicados en nosocomios privados registraron un porcentaje de positividad del 40%, mientras que los públicos rondan entre el 20% a 26%. La OMS recomienda entre un 10% a 13% de positividad.

Por otro lado, la especialista puso en duda la posibilidad de que la provincia aplique el auto test de covid, ya que estos aún no están validados y los resultados que estos arrojen quedan por fuera del sistema de salud. "El auto test en este momento Santa Fe no está convencido de su uso porque no tiene capacidad de trazabilidad, no hay forma de que el resultado quede cargado en el Sisa, o sea validado por un bioquímico", explicó.