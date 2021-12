Larreta explicó porqué no firmó el Consenso Fiscal

Este lunes se llevó a cabo la firma del Consenso Fiscal para el 2022 en un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández y en el que participaron los gobernadores del Frente de Todos (FdT) y los tres de Juntos por el Cambio (JxC), con excepción del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien realizó una conferencia de prensa para explicar su postura.



En este sentido, Larreta argumentó que no firmó el acuerdo para "no aumentar impuestos" e insistió: “Asumimos un compromiso central con los argentinos y lo vamos a cumplir: no apoyar el aumento ni la creación de nuevos impuestos al trabajo y a la producción".

"Ellos tienen que firmar el Consenso Fiscal por sus provincias. Nosotros no firmamos porque tenemos un reclamo hecho sobre la Corte por el recorte a la coparticipación", justificó el jefe de Gobierno porteño en relación a los gobernadores de Juntos por el Cambio que sí participaron.

Asumimos el compromiso con los argentinos de no apoyar los impuestos al trabajo y a la producción. Eso no quita que la realidad financiera de cada provincia las lleve a firmar el consenso fiscal. Estoy convencido que este no es el camino para solucionar los problemas de los argentinos. Argentina necesita impulsar un desarrollo federal.

"Quieren obligarnos a todos los argentinos que vivimos en la Ciudad a renunciar al derecho de reclamar los fondos que nos quitaron inconstitucionalmente", remarcó.

Ante la consulta de la prensa, Larreta añadió: "La coparticipación que nos transfirieron vino de la mano de asumir el gasto y la responsabilidad de la Ciudad. La Constitución lo dice muy claro: toda transferencia de funciones tiene que estar acompañada de los recursos. Nos transfirieron la función de seguridad con más de 20 mil policías cuyo gasto tenemos que afrontar con la coparticipación que nos transfirieron".

Durante el acto de firma, Alberto Fernández planteó: "Celebro que hayamos logrado el consenso de 23 jurisdicciones y lamento que haya quedado sin firmar la Ciudad de Buenos Aires, porque cuando se llevaba los puntos de coparticipación lo hacía sin consensos".

La explicación Larreta en torno al compromiso de no incrementar los impuestos, no obstante, fue rebatida por dirigentes de la oposición porteña que recordaron que en el Presupuesto 2021 se quitaron las eximiciones al pago de la tasa de Ingresos Brutos a las Leliq, así como se incorporó una alícuota del 1,2% a los resúmenes de las tarjetas de crédito por compras efectuadas en el distrito.

Además, destacaron que para el 2022 se esperan aumentos del 50% en la tarifa del estacionamiento medido, de un 45% en el valor de los peajes de las autopistas porteñas, y de un 51% a la Verificación Técnica Vehicular; los que se sumarán al ya vigente desde el 1 de diciembre del 30% para los viajes en taxis y que serán la antesala del incremento del pasaje del subte, que irá a $45.