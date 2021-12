El primer yate rompehielos del mundo perdió un ancla y no viajó a la Antártida

"La Datcha", el primer yate rompehielos del mundo valuado en 100 millones de euros, no pudo iniciar su viaje inaugural a la Antártida porque perdió una de sus anclas durante las maniobras realizadas en los alrededores del puerto de la ciudad de Ushuaia, informaron este lunes fuentes oficiales.

La lujosa embarcación perteneciente a un magnate ruso se encuentra demorada en la capital de Tierra del Fuego desde mediados de este mes, debido a que la legislación marítima impide la navegación en esas condiciones.

"Por normas internacionales, la Prefectura Naval Argentina no le permite navegar sin un ancla. Es un tema de seguridad del barco. Hasta que no la recuperen o traigan otra, no pueden zarpar", explicó a Télam Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).

El funcionario mencionó que mientras la tripulación soluciona el inconveniente, el yate fue autorizado a permanecer en rada, en inmediaciones del muelle fueguino, durante los momentos en que no pueda estar dentro del puerto debido a la presencia de otros buques.

Por otra parte, fuentes portuarias informaron que la tripulación de "La Datcha" contrató a una empresa privada de la ciudad que opera con buzos y drones submarinos para intentar recuperar el áncora.

"Están utilizando un Zódiac de la propia embarcación para recorrer el lugar e intentar dar con el ancla. La empresa les proporciona el personal para operar un drone tipo ROV liviano con capacidad para sumergirse hasta 150 metros y con cámaras, luces, y otros accesorios para relevar estructuras en el fondo del mar", agregaron los voceros consultados.

La embarcación

El yate de 77 metros de largo y 14 de ancho, con capacidad para 12 pasajeros y 25 tripulantes, se terminó de construir el año pasado y es considerado único en su tipo, por combinar el lujo y sofisticación de sus prestaciones a bordo, con una singular capacidad para navegar en aguas heladas.

El rompehielos perteneciente al banquero ruso Oleg Tinkov puede romper hielo de hasta 40 centímetros de espesor y navegar por aguas polares hasta 40 días sin necesidad de reaprovisionarse, según consigna el sitio especializado NautiSpots.

Asimismo, cuenta con seis cubiertas y en su interior alberga seis cabinas, incluyendo 2 en suite y dos VIP, además de sofisticadas salas vidriadas de observación.

Las instalaciones del barco incluyen dos hangares para helicópteros y un centro de buceo con cámara de descompresión, mientras que el equipamiento abarca dos lanchas (una de lujo y otra de rescate) un submarino para tres personas, dos motos de nieve y cuatro motos acuáticas.

Luego de navegar por el Océano Índico, las islas Seychelles y Madagascar, la península rusa de Kamchatka y Alaska, "La Datcha" recaló en Ushuaia antes de iniciar un periplo antártico que pondrá a prueba su casco reforzado.

Según la revista Forbes, Tinkov (el dueño del yate) es un multimillonario fundador del Tinkoff Bank en 2006, con un patrimonio neto estimado de 7 mil millones de dólares.

Tinkov también es propietario de una cadena de hoteles de lujo en México, Francia, Italia y Rusia con el nombre de "La Datcha", entre otras empresas y negocios.