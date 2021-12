Matías Cudós: Balance del 2021 y su historia personal.

Recorrimos la vida personal de Matías, el sub campeonato obtenido y su decisión de cara al 2022.

“Realmente fue una final espectacular, en todo sentido, por el marco de público, por los dos equipos que se enfrentaban y por muchas cosas.

Nos faltó esa cuota que necesitas muchas veces para ser campeón, era para cualquiera, dos equipos parejos y por cuestiones muy finitas terminó siendo para ellos.

Estoy muy emocionado, recibí mucho más cariño y amor de lo que pude haber imaginado alguna vez y sin lugar a duda es lo más lindo que me llevo.

En una decisión personal que venía pensando hace tiempo (retirarse del básquet) me cuesta mucho recuperarme con dolores en muchas partes del cuerpo y tenía este año hacerlo por más resultado que sea.

Arranqué en el club desde los 5 o 6 años. En primera me tocó debutar en Olimpia porque en ese momento Sportsman no tenía primera. Nacho (Grieco) y yo éramos compañero en ese equipo que salimos campeón y ese año jugué como profesional estando alejado de Villa Cañás desde los 22 años hasta que volví por cuestiones personales y el nacimiento de mi segundo hijo estando ligado al club de mis amores.

Hemos formado un equipo y un grupo difícil de repetir, que transcendió en lo deportivo y todos de alguna manera tenemos que seguir ligados. Hoy nos vamos Nacho y yo, otra vez se irá otro pero todos tenemos que seguir aportando desde otro lado para seguir alimentando esto que tanto nos gusta y tan bien nos hace. Con Nacho debuté en primera y hoy me voy con él.

Es sólo agradecer, a mis entrenadores, compañeros, a la gente, la verdad no tengo palabras."