Recomendaciones para el cuidado de las mascotas en las fiestas

Pese a que la pirotecnia está prohibida por ordenanzas en varios municipios de la provincia, hay quienes miran hacia un costado y también piensan en hacer ruido cuando lleguen las 00 en Nochebuena y Año Nuevo. Y allí aparece un tópico que se repite cada final de año: qué hacer con el nocivo efecto que producen los cohetes y bombas en las mascotas.

Desde el Instituto Municipal de Sanidad Animal de Rosario (Imusa), brindaron una serie de recomendaciones para evitar el sufrimiento de las mascotas; a la vez que enumeró que tipo de problemas puede ocasionarle a los animales si no se siguen al pie de la letra ciertas indicaciones.

Principales recomendaciones

Evitar el uso de elementos pirotécnicos: aplicable en caso de poseer un animal proclive a padecer ataques nerviosos a causa de los ruidos provocados por la detonación de explosivos.

No dejar solos a los animales: sobre todo en noches donde la pirotecnia es utilizada durante varias horas.

Suministrarles sedantes: si el animal se va a quedar en soledad, recurrir a un veterinario quien deberá indicar qué tipo de sedante deberá recibir el animal y en cuántas dosis, de ser necesario.

Tapar con algodón sus los oídos: con la ayuda de una gota de vaselina para que no se lastimen.

Dejar prendidos el televisor o la radio: los sonidos aplacarán los ruidos del exterior y la fuerza de las vibraciones. Así, se ayudará al animal a permanecer más tranquilo.

Dejarlos en lugares pequeños libres de elementos: hay que tener en cuenta que al escuchar los ruidos los animales puede comenzar a moverse con rapidez y lastimarse.

Si el dueño va a permanecer en casa: se aconseja observar al perro o al gato cuando comienzan los mayores ruidos y si se advierte que el animal se pone nervioso, llevarlo a un lugar más alejado, donde pueda sentirse seguro. Si la mascota elige esconderse, hay que respetar su conducta.

No dejarlos cerca de balcones: Es importante que los animales no tengan acceso a estos lugares ya que en un estado de alteración pueden arrojarse al vacío.