Celia Arena asume como nueva ministra de Gobierno de Santa Fe

Celia Arena, actual ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, asumirá este jueves 23 de diciembre al frente del Ministerio de Gobierno de la provincia, en reemplazo de Roberto Sukerman. El acto de asunción se realizará a las 11 en la Casa Gris.



Se trata del primer cambio en el marco de la renovación del gabinete que concretará el gobernador Omar Perotti para la segunda mitad de su gestión.

Por el momento, no se conoce quién asumirá al frente del Ministerio de Igualdad y Género en lugar de Celia Arena. En un primer momento sonó el nombre de la ex senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, pero está confirmado que no será ella quien ocupe el cargo que deja vacante la nueva ministra de Gobierno.

El otro cambio en la primera línea del gabinete provincial se concretará en los últimos días de 2021: Carlos Bermúdez asumirá al frente de la Secretaría de Comunicación Social en reemplazo de Miguel Ángel Altamirano, que continuará en la gestión pero con tareas de carácter político.