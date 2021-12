El presidente Alberto Fernández afirmó que la Argentina "quiere llevar un programa propio" a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional ( FMI), que "sea de desarrollo y no de ajuste", que "no nos postergue" y "nos permita seguir creciendo".

"Estamos en una etapa de plena recuperación de la economía, creciendo por arriba del 10% y lo que perdimos durante la pandemia lo estamos recuperando con creces", aseguró el Presidente en una entrevista que brindó el lunes al canal digital de televisión IP.

El mandatario destacó además que "los datos que se van a conocer próximamente del empleo van a dar cuenta de cómo creció la ocupación y bajó el desempleo", pero advirtió que todavía "tenemos que asumir que ese crecimiento no ha logrado permear hacia abajo y tenemos que hacer un esfuerzo para que las mejoras vayan hacia abajo, sea equitativo y no para pocos".

"Queremos llevar un programa propio, que sea de crecimiento, de desarrollo y no de ajuste" dijo Fernández sobre las tratativas con el organismo multilateral de crédito y subrayó que "hoy tenemos gente sumida en la pobreza y queríamos que pudiéramos garantizar que el acuerdo no nos postergue, que nos deje seguir creciendo".

En ese marco, se refirió a la importancia de llegar a un acuerdo con el FMI, al señalar que "el deseo de que podamos acordar cuanto antes es así pero no acordar cualquier cosa, sino lo que más nos conviene como país".

Alberto Fernández

En otro tramo de la entrevista, Alberto Fernández recordó los detalles que vivió en los días críticos del 19 y 20 de diciembre del 2001 junto con Néstor Kirchner, en esa época todavía gobernador de Santa Cruz, y los momentos atravesados hasta que el entonces mandatario provincial llegó a la presidencia de la Nación, cuando hubo que negociar con el FMI.

Fue allí que dio detalles de aquel histórico acuerdo que culminó con una importante quita y el pago de la totalidad de la deuda con el organismo que hoy dirige Kristalina Georgieva.

En ese momento el FMI "venía con las recetas de siempre, que eran subir las tarifas, a lo que nos negamos, privatizar la banca pública, también le dijimos que no, y le exigimos que tome el dinero destinado a la obra pública como inversión y no como gasto".

Resaltó el papel que jugó el expresidente del Brasil, Luiz Inacio "Lula" da Silva, en esas negociaciones, quien -señaló- "nos acompañó con el acuerdo en Copacabana", que posibilitó que "firmáramos un stand-by por 3 años con un hombre que siempre recuerdo y en ese momento ocupaba el cargo de Kristalina, que era (Horst) Köhler", posteriormente presidente de Alemania".

Tras señalar que Köhler "era un hombre más político", comentó que en esas tratativas se le marcó que "a la Argentina la conocemos mejor nosotros y que nos dejen hacer las cosas porque le iba a ir mejor. Le dije que confíe, me extendió la mano y me dijo 'ok', y me aceptó las tres cosas".

"Era una operación hecha por (el exministro de Economía, Roberto) Lavagna, yo cerré detalles del final", indicó Fernández, quien evaluó que "la verdad es que ese acuerdo rindió porque dos años después le pagamos todo, nos dejaron hacer las cosas a nuestro modo y nos fue mucho mejor. Teníamos razón nosotros", remarcó.

Fernández sostuvo que "esta historia se la conté tres veces ya a Kristalina Georgieva, la titular del FMI y le dije que confíe en nosotros porque sabemos cómo hacerlo" para llegar a un acuerdo. "Es lo que estamos intentando", agregó.

"El día en que la oposición rechazó el presupuesto en la Cámara de Diputados, al mismo tiempo quería tratar Bienes Personales para no sacarle plata a los que más tienen: eso es Cambiemos"

Sobre el rechazo en la Cámara de Diputados del presupuesto 2022 presentado por el gobierno, el Presidente indicó que "yo lo hablé con Kristalina ese mismo día y la verdad es que los dos estábamos asombrados porque es muy llamativo que los que los rechazaron son los mismos que tomaron la deuda y han generado un enorme problema y después ni siquiera nos dejan tener un Presupuesto".

"Le expliqué a Kristalina como podíamos funcionar sin presupuesto y estuvo de acuerdo", indicó, y agregó que "me planteó que del (día) 23 hasta que termine el año, el FMI queda cerrado, así que volveremos en enero a tratar de avanzar. Fue una muy buena charla".