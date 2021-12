Un total de 454 casos positivos de coronavirus con la variante Ómicron fueron reportados en la provincia de Córdoba, informó este viernes la subsecretaria de Salud, Gabriela Barbás.

De ese total de casos, 450 corresponden a un brote que se originó como consecuencia de eventos sociales como las fiestas de egresados que se realizaron el pasado fin de semana en la capital local, y los restantes cuatro a un viajero y su entorno familiar.

Desde la cartera sanitaria provincial explicaron que "las muestras enviadas al Instituto Malbrán como casos probables Ómicron, tanto del brote de Colonia Caroya como el de la Ciudad Capital, se confirmaron para la variante" y agregaron que "a partir de ahora, se podrán confirmar las muestras para la variante Ómicron desde el Laboratorio Central de Córdoba".

Barbás detalló, en conferencia de prensa, que “todos los casos corresponden a la variante Ómicron y están asociados a los eventos masivos” que, el pasado fin de semana se realizaron en la ciudad de Córdoba con motivo de festejos de egresados.

Y calificó como “muy preocupante” la situación epidemiológica derivada de ese brote y que a la vez la variante Ómicron “ha demostrado alto nivel de contagiosidad”.

Barbás también dijo que “hay casos graves que corresponden a personas que no se vacunaron o tienen una sola dosis", e insistió en la convocatoria a la población a vacunarse y completar el esquema de inmunización primaria con las dos dosis.

También se especificó que son 450 los casos vinculados a los eventos sociales y los cuatro restantes están asociados al ‘caso índice’ y tres contactos estrechos del vínculo familiar.

Caso índice

El "caso índice" corresponde a un cordobés y su grupo familiar residente en Dubai (Emiratos Árabes) que, el 2 de diciembre arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con test negativo y dos dosis de vacunas, y luego se trasladó a las localidades de Colonia Caroya y Jesús María para visitar a parientes.

El 4 de diciembre el viajero presentó síntomas compatibles con Covid-19, por lo que se efectuó un test rápido, cuyo resultado fue positivo.

Barbás también alertó que, teniendo en cuenta la importante cifra de contagiados con la variante Ómicron de coronavirus, no se descarta "más brotes que podrían superar los dos mil casos diarios" de Covid-19 en sus distintas variantes, ya que el jueves se diagnosticar 674 pacientes con el virus positivo, cifras que es semejante a la primera semana de setiembre de este año.

En ese sentido, dijo que se trabaja en la investigación del nexo epidemiológico de las personas afectada con la variante Ómicron, y no descartó la posibilidad de que en Córdoba esa cepa se imponga como predominante, al sostener que "tiene una importante nivel de contagiosidad".

Cuidados y vacunación

En función de ese concepto, Barbás instó a la población a asumir una conducta responsable, como evitar la participación en eventos masivos, seguir usando el barbijo, realizarse testeos antes y después de los eventos conglomerados, y "fundamentalmente concurrir a los vacunatorios" para la inmunización.

Mientras tanto continúa la investigación epidemiológica a los efectos de determinar si todos los casos de la variante Ómicron están asociados al 'caso índice', además de tratar de establecer si tienen nexo los brotes de la fiesta de egresados en el barrio General Paz de la ciudad de Córdoba con los detectados en la localidad de Monte Cristo, y los notificados en equipos deportivos del Jockey Club.

El presidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, Andrés de León, manifestó su "preocupación" por el brote de coronavirus, al sostener que "si no se toman medidas urgentes vamos a volver al desborde de las terapias intensivas, los internados, las guardias y del personal sanitario" del sistema público y privado.

"Es momento de volver a la reflexión sobre la responsabilidad individual y colectiva", manifestó a Télam De León, al considerar que se percibe un "relajamiento" de la sociedad.

En ese sentido remarcó que "no alcanza sólo con uso de barbijo, el alcohol en gel y el distanciamiento. Si no estamos vacunados eso no sirve, es solo un paliativo", aseveró el médico.

El viernes por la tarde, investigadores de la Facultad de Medicina LKS de la Universidad de Hong Kong, divulgaron un estudio realizado en el que afirmaron que la variante Ómicron infecta y se multiplica 70 veces más rápido que la Delta y el SARS-CoV-2 original en los bronquios humanos, dato que "puede explicar su mayor celeridad de transmisión entre los humanos", consignó la agencia DPA.

El estudio también evidenció que la infección de Ómicron en el pulmón es significativamente menor que la del SARS-CoV-2 original, lo que puede ser un indicador de una menor gravedad de la enfermedad.

Los investigadores advirtieron, por último, que si bien "la variante Ómicron puede escapar parcialmente a la inmunidad de las vacunas y a la infección anterior, es probable que su amenaza global sea muy importante".