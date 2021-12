El pase sanitario se exigirá en Santa Fe desde el 21 de diciembre

El gobierno de Santa Fe anunció la entrada en vigencia del pase sanitario a partir del próximo martes 21 de diciembre. Se exigirá en: cines, teatros, centros culturales, casinos y bingos, a los mayores de 13 años.



Según lo oficializó esta tarde el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, el requisito consiste en acreditar la vacunación con las dos dosis contra el covid-19 para poder acceder a actividades sociales, culturales, recreativas y espectáculos masivos.

La medida –que fue dispuesta por Nación a partir del 1 de enero– regirá en Santa Fe desde antes de las fiestas, e incluye actividades que no están en el decreto nacional: a los locales bailables, salones de fiestas, bailes, viajes de egresados y eventos al aire libre con más de mil asistentes, en la provincia se extenderá a cines, teatros, centros culturales, casinos y bingos.

Santa Fe ya había tomado la decisión de adherir a la disposición nacional, pero la confirmación del primer caso de la cepa Ómicron, más un segundo caso sospechoso que se encuentra en estudio y no tiene nexo epidemiológico con el primero, obligó a hacerlo con antelación, para anticiparse a las fiestas de fin de año que en 2020 hicieron crecer el número de casos.

El nuevo caso sospechoso se conoció hoy, después de que el Ministerio de Salud confirmase ayer que una rosarina que viajó a Estados Unidos se contagió con la nueva variante. El segundo positivo que está en investigación no tiene vinculación con el primero, pero por el momento no fue informado si se trata de un viajero procedente del exterior o de una persona que no salió de la ciudad.

El último domingo, el Poder Ejecutivo dispuso a través de la decisión administrativa 2021-1198 publicada en el Boletín Oficial que desde el 1º de enero de 2022 “toda persona a partir de los 13 años que realice actividades definidas de alto riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar tener un esquema de vacunación completo contra covid-19”. Para ello deberá exhibir el certificado “ante el requerimiento del personal público o privado designado para su constatación”.

El esquema de vacunación “deberá haber sido completado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento”, consignó el Ejecutivo. El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento del personal público o privado designado para su constatación y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividad.

Cómo acceder al pase sanitario

Además de la aplicación Cuidar, donde figura la cantidad de dosis colocadas de cada individuo, los certificados de vacunación van a poder ser descargados desde el sitio web Mi Argentina.

En la página de la provincia, ahora se incluye un botón que dice "pase sanitario" donde se puede ingresar directamente a este sitio, que tiene los mismos accesos que la app, pero sin todos los errores que está mostrando y que ya generó quejas de los usuarios.

El certificado es un documento PDF que se puede mostrar en el celular, y que cualquier persona puede facilitar a un adulto mayor o quien no esté familiarizado con la tecnología.