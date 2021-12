LVF: Laureano Tombolini y el análisis del encuentro.

En diálogo con Maximiliano Monzón, relator del equipo deportivo de FM SONIC, el portero de la furia respondió al buen momento vivido junto a los hinchas que aplaudieron y cantaron a su equipo.

“A Juventud le costó aparecer, hasta el primer gol habíamos demostrado el potencial, después nos fuimos quedando, tuvimos demasiados problemas en lo que es la pelota parada, ellos con la cortina nos han complicado. Nosotros también estuvimos bastante efectivos en la pelota parada y hemos complicado.

Creo que fue un partido parejo, me parece que por lo hecho después del segundo gol, es merecido el triunfo.

En el empate, uno que es jugador se imagina que algo así puede pasar, porque antes del gol, una pelota que se me va al córner quedó Canelo mano a mano conmigo. Antes de eso hubo un cabezazo, sin duda Belgrano estaba avisando y nosotros no supimos entender en mensaje y después con buen juego y desde la parte física lo hemos superado al rival una vez que metimos el segundo gol, que marcamos el partido.

Siempre soñé, y le cuento a mi familia, que quiero retirarme del fútbol siendo campeón y le decía a mi mujer, un año más.

Esto es impagable, estamos a un pasito, dimos el primer chico; y ahora la presión la va a tener Belgrano, y nosotros a tratar de enfocarnos en nuestro juego, nuestro potencial. Sin duda que el gran secreto que tiene Juventud es que esto es una familia, este grupo que se armó, yo siempre lo digo; en mi carrera deportiva muy pocas veces vi un grupo en el que soy partícipe hoy, de grandes seres humanos, humildes donde hoy vinimos a jugar una final, como dicen algunos de General Belgrano, con la presión por nosotros, por haber hecho un buen campeonato. Los clásicos son clásicos, ellos tienen un potencial enorme, juegan muy bien al fútbol, tienen muy buena pelota parada, tranquilamente pueden dar vuelta un resultado, entonces nosotros debemos estar a la altura de las circunstancias y seguir trabajando como familia, con esa humildad para que eso no suceda.

Faltan 90 minutos y estamos cerca, lo bueno es que tenemos dos resultados para nosotros, el empate y el ganar. Ojalá en el segundo chico, podamos ver el potencial de Juventud.”

