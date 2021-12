Honorable Consejo Municipal. Hoy a las 14 hs. Juramento y Toma de Posesión de Concejales.

Tras los resultados de las votaciones de noviembre el día de hoy asumen su compromiso las nuevas Concejales Ana Isabel Sarbach y Marisa Alejandra Sánchez y el reelecto Lisandro Fabio Vaccaro en el Honorable Concejo Municipal de nuestra localidad.

En comunicación con FM Sonic esta mañana Ana Sarbach. "Estoy con mucha emoción, todo lo que conlleva el compromiso en un cargo político; ser parte del Concejo, con un porcentaje muy alto de mujeres que también es un orgullo."

"A lo que aspiro, que es lo que dijimos en campaña y no es una frase vacía, es consensuar marcando las posiciones. Es una obligación ética, moral y real ponernos de acuerdo y poder acordar en los puntos en los que podamos estar con diferencias."

"Antes era mayoría el Bloque Juntos por el Cambio, comentaron que no usaban el doble voto por que no hacía falta pero si es necesario hay que llegar a eso como última instancia. Esto no es una pulseada, se trata de consensuar para la gente, es una responsabilidad que nos trasciende a nosotros."

"Durante el periodo anterior me parece que se fueron conversando algunas cosas, otras no se acordaron, es difícil hablar de gestiones cuando no sos parte. Por supuesto que hubo cosas que se hicieron muy bien y otras que se pueden hacer mejor."

"Somos parte del oficialismo pero eso no nos crea una situación de no poder disentir. Me parece disparatado porque no me pidieron eso. Estaría subestimando mi capacidad, mi inteligencia y mi poder crítico de decisión, eso no ocurrió en ninguna instancia de la campaña y entiendo que tampoco va a ocurrir ahora."

"Vamos por un Concejo que discuta ideas y no personas."