Teodelina: Joaquín Poleri reelecto Presidente Comunal.

"Teodelina es una localidad que se ha transformado y es un trabajo arduo que ha hecho este equipo de trabajo desde hace 4 años ya que ingresamos al gobierno local. En mi discurso de asunción el viernes 10 de diciembre hablé de la diferenciación entre los dos gobierno que conozco; uno meramente administrativo y otro tipo de gobierno, como el nuestro que trata de cambiar la idiosincrasia y la historia de nuestras localidades."

Asemejándolo a la realización del Balneario Municipal hace más de 53 años. "Por suerte quien estaba Presidiendo la comuna en su momento llevo adelante el proyecto; Teodelina es conocida gracias a su Balneario, si esa obra no se hubiera realizado hoy estaríamos hablando de otra Teodelina, al igual a quien hizo las calles anchas, las veredas hanchas, una plaza de 5 manzanas y lo hizo pegado a un espejo de agua que hoy casualmente estamos aprovechando para hacer una costanera nueva que cuando inauguremos va a tener un ciclo turístico alternativo a nuestro Balneario y a las festividades en el centro."

La Universidad Pública en Teodelina ya es un hecho.

Junto a Guillermo Tamarit, rector de UNNOBA y refrendado por Franco Bartolacci, rector de la UNR; finalmente el Presidente Comunal de la localidad vecina firmó el convenio para traer la Universidad Pública a Teodelina. "Es un avance para que nuestros jóvenes se puedan formar, no solamente los teodelinenses, sino también los jóvenes de la región. Para que Teodelina no sea elegido solamente por el turismo sino para que los jóvenes no tengan la necesidad de viajar a otros lugares, que puedan formarse en la Universidad Pública y Nacional con sede en Teodelina."

Teodelina ciudad.

"Ya tuvimos la media sanción en la Cámara de Senadores, la Cámara Alta, de lo que es el proyecto de cuidad para una localidad que viene creciendo a pasos agigantados, que hoy está cercana a los 9 mil habitantes, que ya tiene 7 loteos que van a deparar más de 30 manzanas nuevas para nuestra localidad. Tenemos problemáticas de ciudad y lamentablemente nuestro gobierno tiene caja de pueblo para darle capacidad de respuesta."

En el mes de mayo empiezan las sesiones en Cámara de Diputados, "Está todo presentado y hay un 90% de probabilidades de que estemos dentro de las ciudades porque estamos hablando de una necesidad."

Relación con la gestión de Perotti.

"Siempre fuimos respetuosos desde el gobierno de Teodelina, quise darle el tiempo desde su asunción para que se acomode como cualquier gobierno que toma una gestión anterior. Llega un momento en el que necesitamos tener capacidad de respuesta del gobierno provincial y lo que vemos hoy en día es que en el sur santafesino son pocas las localidades que tienen el mismo color político que Perotti y son las beneficiadas, ni siquiera tratan de disfrazarlo con otras 3 o 4 localidad de distinto color político. Las localidades de Labordeboy y María Teresa han recibido todos los fondos."

"Estamos al punto de que una Comuna muy chica, de 1000 habitantes como Labordeboy está poniendo el dinero otorgado en plazos fijos porque no llega a tener capacidad para hacer obras con todo ese dinero y el resto estamos hace más de dos años asfixiados haciendo todo con fondos propios imposibilitados de llevar adelante proyectos que ya están firmados. Hay que empezar a desnudar estas cuestiones."

"Hay funcionarios para rescatar, que siempre escuchan, que están predispuestos y tratan de hacer lo que pueden pero las esferas de Santa Fe y alguna otra mano negra en el camino hacen que las localidades que no solos del mismo signo político estemos limitadas en cuanto a obras."

Seguridad.

"Venimos bien, le dimos en la tecla con el comisario local que está haciendo muy bien su labor y hay muy buena predisposición por parte del Ministerio."