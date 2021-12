Polémica: Macri almorzó con el procurador Conte Grand

El ex presidente Mauricio Macri y el jefe de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires almorzaron ante la vista de todos en Kansas, un conocido restaurante de San Isidro, y fueron fotografiados por el periodista Pablo Duggan.

"Me acerqué a hablar con ellos y les pregunté si no había incompatibilidad en esto de manera respetuosa. Según Conte Grand él se puede reunir con Mauricio Macri porque las causas que tiene son del fuero federal y que él no tiene jurisdicción sobre los fiscales federales", aseguró Duggan.

"Me llamó la atención verlos juntos por las causas que tiene en la Provincia de Buenos Aires", agregó el periodista y amplió: "Imaginen una foto de Cristina Kirchner con el jefe de los fiscales en un restaurante. Se hubiera parado el país. Esta es la impunidad de Mauricio Macri y los funcionarios por él nombrados".

Recordemos que a Conte Grand lo nombró María Eugenia Vidal. La impunidad de los dos me parece increíble. Pornográfico.

Espionaje ilegal M: denuncian a Conte Grand por presunto armado de causas

El fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, presentó una denuncia contra el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, bajo la acusación de presunto armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales.

La denuncia de Ferrari fue realizada ante la Corte Suprema bonaerense y posteriormente informada al juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, a cargo de la causa por espionaje ilegal. En ese expediente se investiga si durante el gobierno de Macri la AFI espió ilegalmente a dirigentes políticos de la entonces oposición, pero también de otros del propio macrismo.

Según la denuncia de Ferrari, Conte Grand, quien fue designado por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, disponía de una unidad especial para armar causas contra personajes del ámbito político contrarios al macrismo.

El fiscal general Ferrari denunció que Conte Grand impulsó el armado de causas y habilitó presiones a jueces mediante espionajes ilegales para detener a dirigentes gremiales y políticos opositores a Cambiemos.