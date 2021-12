El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri; y el subsecretario de Empleo, Eduardo Massot, participaron de la 117º Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo (CFT), celebrada en la ciudad de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.En el encuentro estuvo también presente el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, y representantes de las carteras laborales de todo el país.

En ese marco, Pusineri expresó que “la provincia de Santa Fe está teniendo una recuperación en materia laboral impulsada por los sectores de la producción, comercio, gastronomía y hotelería, con índices que consolidan dicha tendencia”.

Luego agregó que “con los datos que se están manejando es dable esperar que la actividad económica y la expansión del empleo esté en niveles similares o incluso superiores a la prepandemia. Para logarlo, a través del Ministerio de Trabajo de la provincia, se han puesto en marcha diversos programas como Primer Empleo, que tiene como objetivo la creación y sostenimiento del trabajo formal, mediante el pago de un subsidio económico a los empresarios y comerciantes que contraten jóvenes desocupados”.

Por su parte, Moroni destacó que la recuperación económica que está experimentando el país fue posible gracias a “la vocación de diálogo que demostramos, en donde no hemos hecho diferencias a los diferentes partidos o coaliciones que gobiernan cada una de las jurisdicciones. Hemos trabajado de forma conjunta y también lo hicimos durante la pandemia con la colaboración de todas las administraciones públicas, de los sindicatos, de las cámaras empresarias”.

Y continuó: “La Nación puede planificar, puede diseñar, pero sin las autoridades locales no se puede ejecutar y, además, tampoco se puede llegar completamente, porque hay conocimiento de las realidades locales que nosotros no tenemos”. Agregó que “todo lo que hicimos, sirvió para que hoy estemos en una recuperación que no esperábamos. Vamos a recuperar en un año lo que perdimos en el peor año de la historia económica de la Argentina. En diciembre vamos a tener un nivel de empleo superior al de 2019.”

En la declaración final del CFT en respaldo a las negociaciones que se están llevando adelante con el FMI, los participantes destacaron que “Argentina necesita de forma inmediata de una recuperación económica y un desarrollo sustentable, necesita de un esquema propio de políticas públicas, que permita abrir sendas a la recuperación económica y de esa forma hacer frente en un futuro al compromiso de pago que tenemos. (…) Este Consejo Federal del Trabajo apoya las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para alcanzar un acuerdo que tenga en cuenta el desarrollo y la inclusión con la generación de trabajo para lograr el bienestar de los argentinos”.

El Consejo Federal del Trabajo es organismo que tiene por objetivo fortalecer las administraciones del trabajo, procurando la mayor eficacia de la actividad gubernamental y de los actores sociales en las distintas jurisdicciones y competencias