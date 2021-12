El día viernes 3 de diciembre se realizó la jornada con un muy buen marco de público y excelentes retadores

Estos fueron los resultados:

1er pelea:

Yamil Oviedo vs Daiana Ferreyra

(Venado Tuerto) (América)

Ganadora

2da pelea:

Franco Zapata vs Sergio Herrera

(Chovet) (Venado Tuerto) Team Peralta

Empate

3er pelea:

Diego Mora vs Diego Touz

(Venado Tuerto) Loyola Box (Belle Ville)

Ganador PP

4ta pelea:

Rodrigo Testa vs Maximiliano Rojas

(Villa Cañás) (Junín)

Ganador por Nocaut

5ta pelea:

Simón “Bechi” Chazarreta vs Julián Boccardo

(Elortondo) (Junín)

Ganador por Nocaut

6ta pelea:

Nicolás Castro vs Jordan Mechezde

Ganador por Nocaut

Semi fondo 7ma pelea:

Facundo Ullúa vs Axel Díaz Monzón

(Santa Isabel) (Junín)

Ganador por Nocaut

Fondo 8va pelea:

Desafío dos cinturones en juego y trofeo

Tahiel (el indio) Torres vs Ignacio “el indio” Segovia

(Villa Cañás) (Venado Tuerto) Team Peralta

Ganador por fallo unánime