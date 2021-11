Este tipo de comentarios se repitieron este fin de semana a través de las redes en varias localidades, pero no se han recepcionado denuncias sobre hechos concretos.

Si bien cada temporada aparecen supuestas presencias de personas en autos o traffics que quieren introducir por la fuerza algún niño o joven, hasta ahora en la región son hechos que no han acontecido. Los audios y/o mensajes que suelen circular hasta la fecha no tienen sustento.

Desde este Ministerio, sugerimos que igualmente si se cuenta con algún dato certero se realice la denuncia, para mantener alerta a las fuerzas de seguridad y preservar la paz asocial.