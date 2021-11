Concejo de Santa Fe: hay consenso para requerir la vacunación covid de los ediles

El Concejo de Santa Fe buscará sancionar una norma que modifica el reglamento del cuerpo legislativo local y darle carácter de obligatorio a la presentación del certificado de vacunación contra el covid por parte de ediles y trabajadores del Concejo.

La iniciativa fue presentada por los concejales Sebastián Mastropaolo y Luciana Ceresola, ambos del bloque Juntos por el Cambio, ante la particular situación con un edil electo: Saúl Perman no está vacunado y no tiene intenciones de hacerlo.

El abogado constitucionalista, Domingo Rondina calificó a la iniciativa de “inconstitucional” y advirtió que “no se puede impedir que un legislador ingrese a un recinto por no estar vacunado, cuando la vacunación en Argentina no es obligatoria. No está dentro del calendario de vacunación”.

Para Rondina, el edil electo Saúl Perman podría presentar un recurso de amparo, aunque reconoce que no prosperaría, ya que la decisión del Concejo es interna y no es una medida judiciable.