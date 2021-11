La Comuna de María Teresa junto a instituciones locales se sumaron al 25N

¿Por qué se eligió esta fecha? El 25 de noviembre de 1960, tres hermanas de República Dominicana, María Teresa, Patria y Minerva Mirabal fueron asesinadas al oponerse al régimen de Rafael Leónidas Trujillo por defender la libertad y combatir las injusticias.

Fueron conocidas como “las mariposas” y se convirtieron en un símbolo de lucha contra las violencias de género en el mundo. En 1981, el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en Colombia decidió reconocer este día en su memoria.

Con la finalidad de transmitir la importancia de este día hacia las nuevas generaciones, desde el Área de la Mujer llevaron adelante talleres en la escuela primaria y en la escuela secundaria de la localidad. En ambas reuniones se repartieron folletos, se charló sobre los diferentes tipos de violencia y cómo denunciarlas. Además, los chicos de la escuela primaria hicieron afiches y los fijaron en la cartelera de la institución, mientras que los estudiantes de la secundaria utilizaron las redes sociales para viralizar el mensaje.

Por otro lado, el Taller de Arte del Centro Cultural Comunal, junto al Centro de Estudiantes de la escuela secundaria Martín Miguel de Güemes y la artista visual Virginia Vizcayzaco comenzaron a dibujar un mural contra la #ViolenciaDeGénero sobre calle Alvear.

“La violencia no es sólo el golpe, también es cuándo te controlan, te insultan o ridiculizan, no te dejan tener un trabajo, te ignoran, te celan o te obligan a hacer cosas que no querés. Puede ocurrir en tu casa, en el trabajo, en una institución o en la calle. Si atravesaste o estás transitando por una situación de violencia por motivos de género, estás acompañada”, informan desde el Área de la Mujer de la Comuna.

Desde la institución notificaron que en María Teresa podés denunciar en el Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas al 03462 15634110 o en la Subcomisaría N°13 al 03462 15567918. Asimismo, para recibir más información, contención y asesoramiento acercate al Área de la Mujer o llamá a los siguientes números: 15321025/15505454/15567301.