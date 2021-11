Matías Vitali "Como me dijo siempre mi viejo; lo fundamental es estar en la lucha y pelearlo hasta lo último."

"Estuvimos trabajando bastante en el auto, hicimos un repaso general; veníamos de varios rally dándole y el mantenimiento era muy básico. Tuvimos más tiempo y ya que estamos peleando el campeonato tratamos de repasar todo a nuevo. Pudimos ir a ruta viendo que todos los elementos nuevos estén funcionando bien, siempre uno trata de buscar cositas que puede mejorar y sino encontrarnos arriba del auto."

En Melincué, "Esperemos hacer buena hoja, lo fundamental es poder estar corriendo, ya es un montón poder disfrutarlo con amigos, con la familia y buscar un buen resultado en lo posible."

De Funes, "Pasó un lindo rally, el sábado nos encontramos un poco desacomodados nosotros, no lográbamos engranar con el auto, lamentablemente la categoría N7 es muy competitiva y rápida. Logramos sortear, si bien tuvimos algunos inconvenientes fueron menores a comparación de los rivales y nos encontramos el domingo con una amplia diferencia, era cuestión de llegar, no valía la pena arriesgar demasiado, teníamos mucho más para perder que para ganar."

EL 2021, "Del 2021 me voy a acordar toda mi vida por muchas cosas, lamentablemente me tocó perder a mi viejo, una persona muy importante en mi vida. Con el apoyo de todos mis amigos y de mi familia que está siempre acompañándome, toda la familia Ferrarello que me trata como uno más de la familia, tirando para adelante y sabiendo que hay que seguir. Hay días que no se hace fácil, hay otros días que la alegría te lleva también a la tristeza de extrañar al viejo, de saber cuánto disfrutó esto y cuánto luchó él para que yo esté arriba de lo que sea, en su momento era la moto, fue el karting y hoy en día, el auto. Me quedo con todo lo compartido que, por suerte, fue mucho. La vida esta vez me golpeó fuerte y trato de refugiarme en lo que él me inculcó, que es el automovilismo, en seguir los pasos y el camino que él me marcó y apoyándome en la gente que es importante en mi vida."

El equipo, "Tengo la enorme posibilidad de tener un grupo de amigos con el que hemos formado un equipo, chicos que desde muy chicos jugábamos y hoy armamos un auto de carrera, tan mal no lo hacemos porque somos competitivos donde vamos. La verdad que no tiene precio, lo hacemos con mucho amor al deporte, con mucho amor a los fierros. Tengo una gran posibilidad con mucha gente de Casilda y de la zona que entiende mucho de automovilismo y me abre las puertas de sus talleres, la familia Benedetti que me abrió las puertas desde el primer momento, son los encargados de la preparación del motor, la familia Ferrarello que e siempre está acompañando."

Campeón de las Agupadas del Sur. "Este año nos tocó competir con equipos de mucha jerarquía, personas que están todo el día abocadas al auto de carreras y al desarrollo, nosotros la verdad, no fuimos menos, estuvimos a la altura de las circunstancias, trabajando como podemos, haciendo las cosas después de hora y coronarlo con este campeonato fue algo muy bonito."

El navegante, "Lichi (Morazzo) es amigo mío desde muy chico, está con nosotros desde que empezamos a hacer el auto este, siempre la idea fue correrlo con él. Hoy día estamos haciendo esto juntos como lo planeamos desde un primer momento. Estamos dispuestos a dejar todo para tratar de traernos el campeonato."

"Como me dijo siempre mi viejo; lo fundamental es estar siempre en la lucha y pelearlo hasta lo último. Si toca ganarlo bienvenido sea y si toca perderlo, tomar la enseñanza de qué fue lo que pasó, qué fue lo que faltó para mejorar."