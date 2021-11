El vicepresidente del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquiman, atribuyó hoy "a la policía de Río Negro" que custodiaba el paraje Cuesta del Ternero, la responsabilidad por el hecho ocurrido ayer en el que un joven mapuche resultó muerto y otro fue herido, en un confuso episodio.

"Entendemos que es la policía de Río Negro y la provincia que debe brindar seguridad a los ciudadanos rionegrinos y eso no pasó. Estos individuos pasaron por las narices de los policías y no los vieron; no entendemos qué pasó", detalló Pilquimán.

El ataque ocurrió ayer en un paraje cercano a El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio de Cuesta del Ternero, donde la comunidad mapuche Quemquemtrew sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral.

En torno al hecho, Pilquiman recordó que "hace 50 días que la comunidad está siendo custodiada por la policía de Río Negro, en un acampe solidario" y agregó que "el acampe se levantó y la policía permanece ahí".

En tanto, la vocera de la lof Quemquentreu Soraya Maicoño dijo que a la medianoche pudieron llegar a la ocupación mapuche de Cuesta del Ternero con una doctora que constató el fallecimiento y confirmó que el joven mapuche fallecido es Elias Garay, quien recibió dos disparos con armas de fuego.

En tanto, Gonzalo Cabrera de 26 años recibió 3 disparos en el abdomen y fue operado en el hospital del Bolsón, donde permanecía hoy internado en grave estado, dijo Maicoño.

Sobre el episodio, el vicepresidente del INAI precisó que "ingresaron dos personas donde está la comunidad, salen a su encuentro, con mucha violencia desde el comienzo ante el pedido de retiro del lugar, comienza la agresión".

Pilquimán puso de relieve que las dos personas que ingresaron al predio "no estaban vestidos de policías: eran altas, robustas, fuertemente armadas, con armas largas" y agregó: "Entendemos que hay una responsabilidad de la policía, que brindaba seguridad".

Sin embargo, desde el Gobierno de Río Negro, que encabeza Arabela Carreras, se informó que "la Policía de Río Negro no realizó ningún tipo de intervención" en los hechos en Cuesta del Ternero.

En tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Aníbal Fernández, señaló anoche a través de la red social Twitter: "Atento al hecho de público conocimiento ocurrido hoy en Cuesta del Ternero (RP 6), Río Negro, destacamos que Gendarmería Nacional no tiene presencia en el lugar, encontrándose en El Bolsón (Escuadrón 35), a aproximadamente 38 km por RN 40".

Según indicó en sus declaraciones el vicepresidente del INAI, el hecho sucedió en el marco de "una recuperación territorial ancestral, donde había un acampe solidario compuesto por vecinos de la zona y de otras comunidades, que sigue estando en manos de la comunidad".

Tras destacar que el predio "no tiene propiedad", Pilquimán sostuvo que se trata de "un terreno fiscal que se le entregó a personas hace mucho tiempo para que lo trabajaran y atendieran, entre ellas a esta familia Rocco, que se olvidó de entregar la tierra".

"El lugar estaba abandonado. No es que esta familia tiene una vivienda o algún bien; la usaban para la forestación", aseveró el funcionario del INAI.