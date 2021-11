Bono de diciembre confirmado: chequeá con CUIL si lo cobrás

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con los últimos cobros del calendario de noviembre para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con haberes que superen los $29.135.

En tanto, ya sin un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y a la espera del bono de $5.000 el organismo previsional y el Gobierno comienzan a planificar las asistencias económicas que se entregarán en el último mes del año.

Con la entrega del bono de noviembre finalizada, el Ministerio de Educación se prepara para entregar en diciembre un extra a un grupo de jóvenes.

Se trata del plus para beneficiarios de las Becas Progresar, que otorgan una apoyo económico a estudiantes que quieran finalizar sus estudios primarios, secundarios o de nivel superior. Además del monto mensual, las personas que cobren este programa accederán al bono de diciembre, un extra destinado a garantizar la conexión a internet. Las inscripciones para acceder continúan abiertas.

Becas Progresar 2021

Las líneas vigentes de las Becas Progresar y sus montos son los siguientes:

Nivel Obligatorio: $3.600.

Nivel Superior: entre $3.600 y $4.600, según el nivel.

Progresar Enfermería: desde $5.000 hasta $9.700.

Progresar Trabajo: $3.600.

Con el bono de diciembre, todas las líneas aumentarán $1.000. De esta manera, un grupo llegará a cobrar $10.700 el próximo mes.

Bono Progresar Trabajo diciembre 2021

La única línea de Becas Progresar con inscripciones abiertas es Progresar Trabajo. Los beneficiarios podrán acceder en diciembre a un total de $4.600 si cumplen con ciertos requisitos.

Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de noviembre.

Inscripción Becas Progresar Trabajo 2021:

Los cinco requisitos paras postularse a Progresar Trabajo 2021 son:

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales y hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.

La suma de los ingresos de la/el joven no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Cómo saber si me corresponde el bono de Anses

Para consultar si te corresponde un bono o prestación que se paga a través de la Anses, ingresá con CUIL aquí. En la misma web podés conocer las fechas de cobro.