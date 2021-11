LIGA VENADENSE: Definiciones en la Primera A

RESULTADOS

Primera División "A" (Última fecha)

Zona 1

Studebaker 1 - Juventud Unida 2

Peñarol 1 - Juv. Pueyrredon 0

Jorge Newbery (R) 2 - Sp. Carmelense 2

Belgrano FBC 1 - Atl. Elortondo 2

Zona 2

Gral. Belgrano 1 - Sportsman 1

Jorge Newbery (VT) 0 - Teodelina FBC 0

San Jorge 2 - Hughes FBC 1

Racing Club 1 - Unión y Cultura 4

POSICIONES

Primera División 'A'

Zona 1

Juventud Unida 39 puntos *

Studebaker 34 *

Atl. Elortondo 30 *

Juv. Pueyrredón 28 *

Peñarol 27

Belgrano FBC 22 (Jugará la Promoción)

Jorge Newbery (R) 23 (Jugará la Promoción)

Sp. Carmelense 19 (Descendió a la Primera 'B')

(*) Clasificados a 4tos de final.

Zona 2

Teodelina FBC 34 puntos *

Gral Belgrano 32 *

San Jorge 30 *

Sportsman 29 *

Hughes FBC 29

Jorge Newbery (VT) 26

Unión y Cultura 25

Racing Club 11 (Descendió a la Primera 'B')

(*) Clasificados a 4tos de final.

PRÓXIMA FECHA

Primera División 'A'



PlayOff 4tos de final

Sportsman (VC) vs. Juventud Unida

San Jorge vs. Studebaker

Atlético Elortondo vs. Gral. Belgrano

Juventud Pueyrredón vs. Teodelina FBC



Primera División "B"

Resultados

Reclasificación (en busca de la Promoción):

Talleres 1 - Deportivo Chapuy 4

Independiente (A) 0 - Nueva Era 3

Independiente (VC) 1 - Ciudad Nueva 0

San Martín 4 - Náutico Melincué 2