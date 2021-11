Luego del ansiado triunfo, las notas en vestuario.

Mario Blanco: “Un partido muy duro, los conozco a los chicos de allá, yo estuve jugando unos años. Y la verdad tuvimos un partido muy difícil, buscaban el gol, vinieron a buscar un partido clave para ellos que le sirve de sacar punto acá.

Tuve la oportunidad, salió un pase cruzado y me cae justo a los pies, lo gambeteo al defensor y me quedó justo.

Por fin después de un año tan duro y de mucho sacrificio del equipo y el cuerpo técnico pudimos generar un buen grupo a pesar de la gente de afuera que nos criticó mucho, igual estamos muy unidos para seguir peleando adelante.

Ahora sólo hay que esperar el partido que viene y ojalá tengamos éxito.”



Fernando Reali: “Les dije a los chicos en el entretiempo que hacía mucho que no ganábamos un partido. Entonces esto nos sirve para lo que viene y esperar lo mejor allá. No nos queda otra que prepararnos en la semana e ir a pelearlo como lo hacemos todos nosotros.

Quiero que sepan todos que el grupo está más unido que nunca y que vamos a seguir peleando hasta el final. Me tengo mucha fe y a los chicos también porque un grupo unido es difícil de romperlo. Entonces vamos a seguir y pelear todo lo que venga.”