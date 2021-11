Votaciones y resultados en Villa Cañás, las bancas para el Honorable Concejo Municipal.

Juntos por el Cambio juntó 2.225 votos, representando el 41,9% y obteniendo dos bancas en el Concejo Municipal, asumen Lisandro Vaccaro y Marisa Sanchez.



“No tengo más que palabras de agradecimiento. Gracias a la ciudad de Villa Cañás, no entra más felicidad en mi cuerpo. La verdad que volvimos a hacer historia como en el 2017 y eso se debe gracias a la ciudad de Villa Cañás. Venimos trabajando hace 4 años y no me quedan más que palabras de agradecimiento a la gente que nos acompaña, fiscales y a todos los votantes. La euforia es mucha, no es fácil lo que vinimos a hacer aquí hace 4 años y hoy lo pudimos repetir pura y exclusivamente porque la sociedad nos acompañó. Gracias, gracias y más gracias a todos los cañaseños.” Lisandro Vaccaro.



“Desde ya muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a la comunidad, a los fiscales, a la familia, a los amigos; que siempre quisieron ver este triunfo.” Marisa Sanchez.



“Estoy feliz, sabía que si daba un paso al costado para que alguien nuevo se anime, tenía razón. Confío en todo el equipo, no somos muchos pero ponemos todo el corazón en esto, no tenemos recursos pero la gente nota que lo hacemos realmente con el sentimiento y vemos los resultados. No estoy en una banca pero estoy con ellos y vamos a seguir por el 2023.” Carolina Rodríguez.



Frente para el Cambio, encabezada por Anabella Sarbach recibió 1.254 votos, el 23,6 %.



“Cada elección es una instancia distinta, ésta es la definitiva, genera más nervios pero acá estamos con muchas esperanzas de poder representar a nuestro Frente y a la gente fundamentalmente que es para lo que nos eligen. Siempre rescato el recuerdo de cuando tenía 17 años, la asunción de Raúl Alfonsín fue un día histórico, la vuelta a la Democracia. Que con todos los defectos que podamos tener en nuestro país, con los defectos de la Democracia misma, es Democracia.” Anabella Sarbach.



Nery Rodríguez por El Frente Justicialista recibió 1.079 votos, el 20,31%.



“Necesitamos una banca para defender a los trabajadores, queremos llevar propuestas interesantes al Concejo Municipal, queremos recuperar la casa del estudiante como política pública de inclusión y que nos pone a todos en la misma línea de largada. Yo creo que es por ahí, tratar de fomentar políticas que incluyan a toda la población cañaseña.” Nery Rodríguez.



Ariel Grillo encabezando Villa Cañás Libre, 762 votos siendo el 14,34%.



“Es la primera vez que pasamos por esto, es de entender la ansiedad pero siempre con ganas de trabajar para Villa Cañás. Yo en lo particular nunca tuve problemas con nadie, uno pone a disposición a la comunidad las ganas de trabajar y ofrecer un cambio.” Ariel Grillo.