Sacnun fue recibida por los trabajadores de Dow Química: "NOSOTROS NOS METEMOS DONDE ESTÁN LOS PROBLEMAS PARA CONSTRUIR SOLUCIONES"

En el encuentro, del que participó además el director regional del ministerio de Trabajo de la Nación, Cristian Recchio, y no faltó la emoción de los trabajadores por haberse preservado 120 fuentes de trabajo, Sacnun señaló que "ante el llamado de los trabajadores de Dow concurrimos junto al intendente, las autoridades provinciales y nacionales para defender esos puestos de trabajo. En la Argentina no da lo mismo que una empresa decida retirarse por cuestiones de reestructuración interna a que decida permanecer en nuestro país. Hubo un compromiso, tanto del Estado nacional como del provincial, para que esto así suceda, para que la empresa no solamente se quede en la Argentina para garantizar en este caso 120 puestos de trabajo, sino también por la importancia estratégica que tiene para el país un proceso de sustitución de importaciones”.

“Si no hubiera habido un modelo económico y social como el que hoy gobierna la Argentina, un movimiento obrero organizado y políticos y políticas que se hubieran ocupado de esto, es muy posible que Down se hubiera ido. Claramente tenemos un Estado dispuesto a defender todos y cada uno de los puestos de trabajo en la República Argentina, no solo los que ya existen, sino los que están por crearse en el marco de un proceso de desarrollo con justicia social. Ese es el camino, la defensa de los puestos de trabajo y de la industria nacional" remarcó Sacnun.

Los Delegados de Dow Química, la Comisión Directiva de SOEPU, representada por su secretario general, Mauricio Brizuela, le agradecieron a la senadora la gestión realizada y le entregaron un cuadro de la artista Sofía López de Puerto San Martín: "La senadora Sacnun fue una gran articuladora ante el gobierno nacional para resolver este gran conflicto y estamos eternamente agradecidos por su gestión, dijo Brizuela.

La senadora recordó que “Para nosotros fue muy importante que Cristina haya defendido la viabilidad de la empresa en el acto en Tecnópolis, que es lo nosotros veníamos sosteniendo cuando le dijo al Presidente: ‘Alberto no debemos que permitir que Dow Chemical de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, cierre esa fábrica tan importante que produce insumos plásticos para el país”.

"Nosotros nos metemos donde están los problemas", dijo Sacnun. “Esta posibilidad del contacto directo nos ha permitido ir construyendo soluciones donde hay problemas. Esto cambia el humor social porque se ve que estamos realmente ocupados permanentemente en llevar soluciones"

Previamente la senadora también visitó la Nueva Planta Tomasello Ciclo II, en Ricardone destinada al abastecimiento del mercado interno y de exportación de carnes, junto al gobernador Omar Perotti, el senador Marcelo Lewandowski, el presidente Comunal Juan Carlos Doria, el ministro de la producción Daniel Costamagna, el intendente de Fray Luis Beltrán y de Puerto General San Martín, Mariano Cominelli y Carlos de Grandis, respectivamente, donde fueron recibidos por el titular de la empresa Néstor Tomasello y trabajadores del frigorífico.

"Esto empezó como una carnicería de barrio con la ambición de llegar al mundo y resume lo que es el ímpetu y el empuje de la provincia de Santa Fe. Son 4 generaciones que hoy están presentes todos pensando en generar empleo y arraigo en un pueblo del interior de la provincia. El domingo se van a contrastar dos modelos. El que cerraba empresas, destruía puestos de trabajo con el que potencia las empresas y genera empleo", afirmó María de los Angeles Sacnun.

Posteriormente, junto al candidato a diputado nacional, Eduardo Toniolli y la candidata a concejala , Julia Irigoitía por el FDT, mantuvo un encuentro con trabajadores de Rosario en el Club de empleados del Banco de Santa Fe , donde estuvieron presentes: La Bancaria de Rosario, Judiciales de Santa Fe, Luz y Fuerza, Sindicatos del Correo, Telefónicos, APEL, Trabajadores Municipales, Sindicato de Peluqueros y Sindicato de Obras Sanitarias y el PJ departamental Rosario, quienes manifestaron su respaldo las listas del FDT para las elecciones del próximo domingo y expresaron además, su reconocimiento a la senadora Sacnun por su acompañamiento permanente en la resolución de planteos inherentes al movimiento obrero organizado.