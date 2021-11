Efemérides del 10 de noviembre

2001 - LA PELOTA NO SE MANCHA. Diego Maradona recibe en La Bombonera un homenaje de despedida del fútbol profesional con un partido entre Boca Juniors y el “Resto del Mundo”, equipo formado por figuras como Enzo Francéscoli, René Higuita, Juan Riquelme y Erik Cantoná, entre otras. "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", dijo el “Diez”.