Nota a Agustín Lombardo: Autor del segundo gol Sportsmista

"La verdad fue un partido duro, ellos por más que ya están descendidos, nos vinieron a jugar de igual a igual como corresponde, se encontraron con un penal, como nos cobraron a nosotros, le cobraron también el de ellos a interpretación del árbitro, y nada, después lo mío fue con suerte, entró porque tenía que entrar.

Cuando se renovó todo es lo que teníamos pensado, no se daban resultados porque teníamos muchas bajas, pero supimos remontarlo que fue lo importante a tiempo gracias a Dios y ahora vamos por la última fecha con una esperanza bárbara.

Yo venía sin agarrar ninguna, por ahí me mandan a patear pero hoy se dio, le dije a Emi que vaya a patear él y me quedó. Justo me dijo en el festejo que se me tenía que dar y fue lindo.”