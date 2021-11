El rojo cumplió en el adelantado de la última fecha

Independiente no pudo concretar su sueño de seguir a la próxima fase por el ascenso, pero en este final de rueda de campeonato de primera etapa en su zona 3 hizo muy bien las cosas.

Los primeros minutos fueron de ida y vuelta, bastante chato, donde Independiente planteó un buen juego difícil de manejar para los locales, buscando ataques y siendo rápido de ida y vuelta con pocas oportunidades de gol para cada uno de ellos, no pudiendo concretarlas.

Recién a los 32 minutos, llega la apertura del marcador por Luciano López.

A pesar del 1 a 0, el rojo metió mucha presión, proponía más y atacaba más teniendo oportunidades en las cuales no pudo convertir y fueron al descanso con el parcial abajo.

En el segundo tiempo, ya con 10 hombres desde los 23´ por la expulsión de Ullua y Centenario con uno más, no pudo mostrar la diferencia numérica y era Independiente quien tenía más la pelota, marcaba bien, atacaba y presionaba intentando buscar el empate.

Pero nuevamente el protagonista fue Centenario con el gol del “colo” Sibona a los 43´ y a los dirigidos por Sartori se les notaba el cansancio de esa búsqueda del gol que no hiciera la diferencia.

Independiente no pudo concretar, pero en este final de rueda de campeonato hizo muy bien las cosas teniendo en cuenta el rival que tenía en frente, un Centenario que está en la punta y sueña con un ascenso.

La terna arbitral fue aceptable, no se destacó ni tuvo grandes errores, pero en este caso no fueron los protagonistas de la noche.

Formaciones:

Centenario (2) Independiente (0)

Diego Taqueño Pablo Paolilli

Agustín Maidana Mauro Canavesse

Santiago Villani Bruno Reali

Federico Fernández Gonzalo Valdiviezo

Emiliano Pierani Gustavo Muñoz

Juan Maidana Franco Lonfat

Federico Andrada Federico Valdiviezo

Facundo Prinzi Fabián Ullua

Sergio Matich Alen García

Luciano López Ángel Gianetta

Renzo Sibona Maximiliano Pereyra

Suplentes

Pablo Aleman Alejandro González

Omar Acuña Darío Vergara

Tomás Caro Acevedo Mario Blanco

Francisco Di Veltz Gianfranco Miranda

Tomás Tonareli Julián Echeverría

Juan Urquiza Walter Miranda

Tomás Aguila Hernán Rivera

DT Piersimone DT Sartori

Goles: Centenario…1T 32´Luciano López (1x0)

2T 43´Renzo Sibona (2x0)

Expulsado: 23´ST Fabián Ullua

Árbitro: Cristian Ibánez

Asistentes: Titarelli - Bellosi

El partido preliminar de cuarta división no fue jugado, debido a que al tener compromiso de día de semana, parte del plantel de Independiente debía cumplir sus tareas laborales, sumando chicos suspendidos y lesionados.