Sube el dólar blue: "Tiene que ver más con situación política que económica", dijo Cerruti

"El aumento no es del dólar, el aumento es del dólar blue que es un mercado que se maneja con sus propias reglas y sus propias expectativas", sostuvo la funcionaria.

En una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada, Cerutti consideró que el mercado paralelo de la divisa "está reflejando, en este momento, expectativas que tienen que ver más con la situación política que con la situación económica".

El dólar libre se comercializó en la víspera a $199, pero este jueves mantuvo su tendencia alcista y alcanzó un nuevo máximo histórico en horas del mediodía, al venderse a $200 en la "city" porteña, por lo que la brecha con la cotización oficial mayorista llegó al 100%.

Para la portavoz presidencial, ese precio "no refleja exactamente la situación económica, que son todos números alentadores y buenos", días antes de las elecciones de medio término en la Argentina, previstas para el próximo 14 de noviembre.

"Esperamos que esto no influya en la situación macroeconómica y vemos que no está influyendo. La situación que nosotros estamos viendo es totalmente diferente a esas expectativas", enfatizó.

Por otra parte, la funcionaria hizo referencia a las negociaciones que el Gobierno mantiene con el FMI.

"Si me preguntan si vamos a acordar un plan económico donde el Fondo Monetario Internacional nos diga, como nos dijo tantas veces, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer para pagarles a ellos a costa de la salud, el hambre o la educación de los argentinos, la respuesta es no", aseguró.

Además, expresó que "el plan económico de la Argentina no lo va a escribir el Fondo Monetario Internacional, lo va a escribir el Gobierno argentino, teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de los argentinos y las argentinas".

Cerruti dijo que buscarán cerrar el "mejor acuerdo posible" con el organismo multilateral.

El embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, consideró el miércoles que el acuerdo con el FMI podría estar cerrado "antes de marzo" de 2022.

"En los próximos meses vamos a poder cerrar con el FMI en los términos que nos proponemos. Creo que antes de marzo podríamos tener cerrado el acuerdo", enfatizó el diplomático.