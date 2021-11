Desde Salud sostienen que es "probable" una tercera ola

La ministra de Salud de Santa Fe Sonia Martorano consideró este martes que subirá el número de contagios de coronavirus por la circulación de variante Delta y agregó que “es probable” que ocurra una tercera ola.

No obstante, sugirió que no tendría el impacto en el sistema sanitario que tuvo la anterior y dijo que en esa hipotética situación no habría restricciones estrictas, a lo sumo una modificación en aforos o “en el último de los casos, cortes chicos de nueve días”.

Martorano aseveró que en la actualidad quienes más se contagian de coronavirus son “los grupos jóvenes” y no los mayores, que “tienen más cuidados”. “Nos preocupa porque se va a seguir incrementando (el número de casos). Lo que no sabemos es si vamos a tener una tercera ola; lo que es probable es que la tengamos y quizás no tenga un impacto en el sistema de salud”, analizó.

Sobre la posibilidad de restricciones ante una tercera ola, la ministra resaltó: “No lo creo. Si tenemos complicaciones imagino más un panorama de poner aforos, porque hoy está todo al 100 por ciento. En el último de los casos, cortes chicos de nueve días. No me imagino volver mucho más atrás”.